Ontiveros explica por qué ficha por el Cádiz CF y las tres ofertas que tenía

Una día después del anuncio de su fichaje, Javier Ontiveros fue presentado el jueves 20 de junio como nuevo futbolista del Cádiz CF en un acto celebrado en el estadio Nuevo Mirandilla.

El presidente del club, Manuel Vizcaíno, explicó uno de los motivos de la contratación de Ontiveros. Contó que fue una recomendación de su amigo Javier Mérida, periodista fallecido hace sólo unos días. Le dedicó unas palabras cariñosas antes de dar paso a la intervención del futbolista, que firma por cuatro temporadas (hasta el 30 de junio de 2028).

Ontiveros se mostró feliz de su aterrizaje en el Cádiz CF. “Estoy encantado de estar aquí, vengo con una ilusión enorme, con una motivación extra”. Recalcó su compromiso con la causa cadista: “Lo voy a dejar todo y se van a conseguir los objetivos”. No mencionó la palabra ascenso, que iba implícita cuando se refería al objetivo de la campaña 2024-25.

El marbellí aseguró que tenía tres ofertas y explicó por qué se inclinó por vestir la camiseta del Cádiz CF: “Una era de Primera, una de Segunda y la otra del extranjero, pero al final con el proyecto que nos han transmitido y la confianza que nos han dado, todo ha sido muy fácil de llevar”.

A la hora de la verdad, la clave es que “me he sentido querido y por eso estoy aquí”, declaró el nuevo jugador del cuadro gaditano.

Ontiveros se siente atraído por la ambición del Cádiz CF. Pasa de sufrir el descenso con el Villarreal B a luchar por el ascenso a Primera, categoría que ya conoce.

Señaló al respecto que “me gusta la presión y vengo a un club y llevaré la máxima exigencia posible”. En realidad, “no tengo ninguna presión”. El reto que afronta el equipo amarillo es un reto para él.

Ontiveros, como es lógico, buscó referencias para informarse bien del Cádiz CF. “He hablado con compañeros y todo es positivo, me cuentan que esto aquí es una familia y al final es todo muy fácil”.

El futbolista no eludió la pregunta sobre su pasado y su evolución. Se ve con la madurez que dan los años (26) y por supuesto el hecho de haber formado una familia. “Sólo hay que ver este año" (en alusión a su gran campaña en el filial del Villarreal), indicó antes de comentar que “todo niño cometer errores, tengo dos niños y la madurez viene sola. Estamos aquí para ilusionar a la gente y hacer un proyecto que todos queremos”.

Sobre su posición sobre el césped, demostró tener las ideas claras. “Mientras esté en el campo, me da igual la posición. Me gusta más por la izquierda o de mediapunta, pero mientras el míster me meta en el terreno estoy contento por jugar”, remató el futbolista.