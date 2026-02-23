El partido que se juega el miércoles y condiciona la clasificación del Cádiz CF

El Cádiz CF salta al césped del etadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse a la Real Sociedad B con una idea general de cómo está la clasificación al ser el compromiso que el lunes 23 de febrero baja el telón la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El lugar de los amarillos en la tabla depende del resultado que obtenga en el duelo contra la escuadra donostiarra. Hay diferencia entre ganar, empatar o perder. Una derrota dejaría al equipo entrenado por Gaizka Garitano con 35 puntos en la 12ª plaza que ocupa después de los marcadores que dieron en otros campos durante el fin de semana.

Es su posición más baja en la presente temporada 2025-26 aunque un empate le permitiría superar al Eibar y con 36 puntos volvería a la undécima que habita en las últimas semanas.

Una victoría llevaría al Cádiz CF hasta el décimo puesto con 38 puntos al rebasar también al Ceuta, que acredita la misma cifra.

Si el Cádiz CF pierde, se quedaría a siete puntos de la fase de ascenso (la Unión Deportiva Las Palmas reside en el sexto puesto con 42) y su ventaja sobre la zona de descenso sería de seis. Si empata, estaría a seis de las eliminatorias y con una renta de siete por encima del sótano. Si logra el triunfo, se acercaría a cuatro del 'play-off' y dejaría a nueve el sector más peligroso, con el objetivo prioritario de la salvación bastante encarrilado.

Pero esta semana, el miércoles 25 (desde las 19:00 horas), hay un partido que puede alterar la situación en la clasificación. El Ceuta y el Córdoba se miden en Alfonso Murube en el encuentro aplazado de la 25ª jornada. Si el conjunto caballa puntúa, se colocaría por delante de los amarillos con 39 o 41 puntos. Si el Córdoba gana, irrumpiría en la sexta posición con 44 puntos y el Cádiz CF se quedaría a seis de la fase de ascenso en el mejor de los casos. En el peor supuesto (vence el Córdoba y pierde la escuadra cadista ante la Real B), los amarillos se quedarían a nueve puntos del sexto peldaño y con semejante diferencia se despedirían del 'play-off'.