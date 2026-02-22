El ex del Cádiz CF Álvaro García hace historia en el Rayo Vallecano

Álvaro García hizo historia en el Cádiz CF al ser uno de los actores principales de aquel ascenso de Segunda División B a la categoría de plata hace casi una década. El extremo sevillano ejerció también un papel importante con los amarillos en Segunda y después de tres temporadas como cadista fue traspasado al Rayo Vallecano, con el que además de tener continuidad disfruta de los mejores años de su carrera.

El utrerano recorre su octava campaña con el cuadro madrileño convertido en uno de sus referentes. De hecho disputó frente al Betis (el sábado 21 de febrero) su partido 198 en Primera División con su actual escuadra, de manera que superó en uno al legendario capitán rayista Jesús Diego Cota como jugador con más encuentros en la historia del club vallecano en la máxima categoría del fútbol español.

Álvaro García se convirtió en el verano de 2018 en el futbolista más caro en la historia del Rayo al pagar la entidad que preside Raúl Martín Presa una cifra cercana a los cinco millones de euros a la entidad cadista por su fichaje. El tiempo ha demostrado que el club del barrio de Vallecas acertó con la incorporación del atacante, que con su equipo participa en competición europea (la Conference League).

Desde entonces, Álvaro García, de 33 años, suma 303 partidos oficiales con el Rayo Vallecano y 46 goles, siendo en la actualidad uno de los jugadores más utilizados por su técnico, Iñigo Pérez. De todos esos partidos, 198 son en Primera División, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta franjirroja en la élite del balompié patrio. El ex del Cádiz CF no debutó en Primera con el Rayo sino con el Granada en la temporada 2013-14 cuando tenía 20 años.

A nivel general, por delante de Álvaro García solo hay seis jugadores con más encuentros oficiales en la historia del Rayo Vallecano: Cota (458), Uceda (429), Míchel (425), Felines (405), Alcázar (346) y Trejo (332).