El paraguas estadístico del nuevo entrenador del Cádiz CF: 'play-off' imposible y bajo porcentaje de descenso

Sergio González ejerce desde el pasado lunes 9 de marzo como entrenador del Cádiz CF en sustitución de Gaizka Garitano, destituido tras el duro tropiezo frente al Real Zaragoza (0-1) en el Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio) el pasado fin de semana. Cuando se produce un relevo en el banquillo durante el desarrollo de una temporada, es porque hay algo que no funciona bien. En este caso, la pésima dinámica desde el arranque de la segunda vuelta (siete derrotas, un empate y un solo punto de 28) ha llevado al club a buscar una reacción de cara al esprint definitivo de la temporada 2025-26.

El técnico catalán inicia su segundo ciclo en el conjunto amarillo. La situación exacta a su llegada es la de un euipo ubicado en la 16ª posición con 35 puntos con una ventaja de cuatro sobre la zona de descenso que abre el Huesca con 31 en la 19ª.

El Cádiz CF está muy lejos de la zona de fase de ascenso no sólo en puestos sin también en puntos, nada menos que a 13 de la sexta plaza que habita el Málaga con 48. Se halla mucho más cerca del infierno que de la gloria.

El nuevo 'míster' se hace cargo de una escuadra prácticamente descolgada de la pelea por un lugar en el 'play-off' y próxima a uno de los escalones que conducen a Primera Federación.

El análisis de Besoccer deja muy claro cuál es la realidad del Cádiz CF a falta del desarrollo de trece capítulos para el desenlace del campeonato. El portal especializado en estadísticas otorga al equipo amarillo un 1% de probabilidades de acabar el torneo de la regularidad entre los seis primeros clasificados. Es el mismo porcentaje que el Andorra y el Leganés mientras hay 13 contrincantes con mas opciones de terminar en la parte alta.

El Cádiz CF tiene un 15% de probabilidades de sufrir un descenso a la categoría de bronce. La cifra es baja pero puede aumentar si no empieza a conjugar el verbo ganar en la segunda vuelta. En un 85% de los casos consigue una permanencia para la que en principio no debería tener demasiadas dificultades. Sergio González llega con ese paraguas estadístico y el único reto de la salvación porque no hay otro que pueda ser en el actual contexto de un conjunto amarillo que cotiza a la baja en los últimos tiempos.