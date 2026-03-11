El Cádiz CF ficha gol para el futuro y el jugador recibe un cariñoso mensaje de despedida

El Cádiz CF anuncia que ha cerrado la incorporación de Alejandro Estévez Méndez, futbolista nacido en 2012 que cumple 14 años en 2026 y que se une a la cantera amarilla para reforzar la categoría cadete.

Estévez se desenvuelve como mediapunta y procede de la Academia Extremadura, en la que ha sobresalido por sus cualidades en la faceta atacante. Los veinte goles que lleva en la competición han llamado la atención del Cádiz CF, que se ha hecho con la joven promesa.

El jugador firma con los amarillos por tres temporadas para continuar su formación como futbolista y para continuar así su crecimiento en la cantera cadista tras destacar en su anterior equipo.

Desde la entidad cadista le desean suerte a su nuevo pupilo y desde la Academia Extremadura, de donde procede, han felicitado a Estévez por su fichaje por la cantera cadista.

Desde la Academia Extremadura han dedicado un cariñoso mensaje de despedido al jugador que se va al Cádiz CF: "Esperemos que la suerte que se necesita en esta etapa te acompañe porque el resto a nivel futbolístico lo tienes y además de esto puedes presumir de tu educación y respeto deportivo dentro del campo, un valor que te hace todavía más grande como futbolista y como persona. Si mantiene esa ilusión todo será más fácil. Sigue disfrutando, trabajando y siendo el gran ejemplo que eres".