Paco López: "No podemos conceder tanto"

Paco López, entrenador del Cádiz CF, en la rueda de prensa después del empate contra el Tenerife (2-2), que ha dado el primer punto en casa para los amarillos.

Balance del preparador valenciano. "Si la valoración la haces desde el cero a dos, sabe a bien el punto. Pero con la valoración total del partido, pues primero nos trastoca la lesión de Fali. Por cierto -añade-, que el rival llega tarde y le da con la cabeza; es penalti. El primer tiempo nos ha costado muchísimo, pero ellos salvo la jugada del córner, muy mal defendida por nuestra parte, no han podido, aunque nosotros tampoco. Solo el mano a mano de Sobrino. La desgracia o el poco acierto de no ponernos ningún partido por delante hace que nos toque ir remando y remando. A raíz del 0-2, entre la mala suerte, mal defendido por la zona central y el acierto de Luismi, hemos estado tambaleando, es así. Luego, con los dos delanteros hemos conseguido empatar".

Números que describen el choque. "Hemos tenido 26 centros al área por nuestra parte, por seis o siete de ellos. Son recursos suficientes para haberle dado la vuelta al partido. El aspecto negativo es que no podemos conceder y tener que seguir remando. Y lo positivo, el apoyo de la gente, que nos da un plus. Se me ha puesto la carne de gallina, es lo que necesitamos. Vamos a seguir trabajando para provocar esto en nuestra afición".

¿Bajada de brazos tras el 0-2? "No es cualquier cosa. Sabemos la exigencia que hay. No creo que el equipo haya bajado los brazos. Los cambios nos han revitalizado y me quedo con eso. Si el equipo fuera débil a nivel anímico, no haría lo que ha hecho. Pero sí debemos corrregir los errores que nos están penalizando".

Piropos de Óscar Cano a la plantilla cadista y cambio de discurso de Paco López, respecto a lo que dijo en la previa. "Ahora mismo nuestra plantilla y nuestros jugadores son los mejores. Y lo que opinen los demás a favor o en contra no vale. Nos queda currar, trabajar. Somos un equipo que nos crecemos ante las adversidades. Tenemos el mejor equipo y la mejor plantilla", reiteraba.

El susto con Fali. "Aparentemente está bien pero van a hacerle las pruebas oportunas. Tiene doce o trece grapas porque ha sido una herida importante", comentaba el técnico del Cádiz CF con cierta preocupación.

Estado anímico. "La situación del equipo no la voy a explicar a nivel emocional. No nos ayudan los errores que nos ponen por detrás en el marcador. Hay que poner el foco en el trabajo y en el juego. El aspecto emocional también se debe trabajar. Lo positivo es cómo ha reaccionado el equipo tras ir 0-2".

Dijo en la previa que había dos plantillas mejores: Granada y Almería. "Ahora ya debemos pensar por convencimiento que tenemos a los mejores jugadores. La plantilla se ha completado con dos jugadores que no hace falta explicar quiénes son. Cuando Carlos coja nivel físico sé lo que nos va a dar. Y Óscar Melendo igual. Con estas dos incorporaciones hemos mejorado muchísimo. No sé cuándo podré contar con ellos. En breve no les tendremos todavía. Melendo lleva un golpe de la pretemporada, no creo que sea mucho tiempo. Y con Carlos, queda ver su estado. Lleva mucho tiempo sin jugar", recalcaba.

La apuesta por Iza en la izquierda. "El tema del lateral con Iza se mete por diferentes circunstancias. Matos tiene que tener competencia y a día de hoy tenemos a Julio (Cabrera), del filial, pero le falta y el equipo ahora necesita experiencia. Que no sea zurdo no es un problema para mí. Glauder también puede juga en esa posición".