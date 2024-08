Óscar Cano: "El partido era para ganar de forma abultada"

Oscar Cano, entrenador del Tenerife, analiza lo sucedido en el empate contra el Cádiz CF (2-2). "El equipo estaba muy sólido y cerrando bien los ataques. Luismi tuvo el tercero y Cantero también. Cuando menos comunión había en la grada y en el césped, llega un penalti que cambia el signo del partido. Ellos metieron jugadores de mucho nivel y nosotros no podemos. Y en la acción más defendible cae el balón y le queda el rechace y hace el delantero gol. No recuerdo intervenciones de Tomeu. Me voy fastidiado por eso pero contento por la puesta en escena del equipo en este estadio. Cuando nos meten el balón en el área, debemos ser más contundentes pero no le pongo un pero a los chicos".

El bajón al final. "El fútbol son estados de ánimo. Hay muchas situaciones dentro del partido que te van elevado el ánimo. Al propio Cádiz le pita la gente, ambiente enrarecido y nosotros llegando y con el 0-3 en las botas de Luismi. Pero te llega ese gol que lo cambia todo; cambia el Cádiz y cambias tú. Cambia la emoción y hay buenos jugadores; es una mezcla temible".

Cano se lamentaba de la poca fortuna. "Se lesiona Juande, Luismi pide el cambio siendo un jugador clave. David también pide el cambio y eso complica todo y se empata el partido. El único peligro llegó con envíos al área. Cada vez que salíamos, tratábamos de tener balón. Si tienes a Luismi, ves la toma de decisión, que es increíble. Pero si falta Luismi, pierdes eso. El fútbol son las características de los jugadores, pero es verdad que los últimos veinte minutos nos ha costado. Pero el partido era para ganar de manera abultada".