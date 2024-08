El Cádiz CF tira de carácter para evitar otra debacle (2-2)

El Cádiz CF no termina de arrancar pero fue precisamente un arranque de carácter lo que evitó in extremis la segunda derrota en casa. Se vio perdido con un 0-2 en contra al inicio de la segunda parte y cuando peor lo tenía resucitó para empatar (2-2) y esquivar un nuevo varapalo con el que coqueteó peligrosamente. El entrenador dio con la tecla en los cambios y los que salieron desde el banquillo insuflaron aire para capturar un punto, que pareció caso oro dadas las circunstancias. Los dos goles los marcaron jugadores que salieron en el tramo definitivo: Álex Fernández y Franciscp Mwepu.

En cualquier caso, la equis no puede ocultar los problemas un equipo que sigue recibiendo goles y sufre cuando tiene que hacerlo.

Paco López quedó tan encantado con la primera parte del choque contra el Levante que repetición alineación aunque esta vez con Fali en el centro por delante de la defensa en la doble función de ayudar atrás y ejercer de escolta de Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante.

El plan que buscaba equlibrio entre defensa y ataque se vio alterado muy pronto cuando Fali se tuvo retirar en el minuto 12 después del fuerte impacto entre su cabeza y la de Juande, que también que se tuvo que marchar. Por fortuna, los dos por su propio pie después de ser atendidos sobre el césped.

La solución fue un cambio de sistema y del 4-1-4-1 pasaron los amarillos a un 4-4-1-1 (después con dos puntas) con la tempranera puesta en escena de Javier Ontiveros, ubicado como mediapunta en su estreno en el Nuevo Mirandilla.

El incidente rompió al ritmo que los locales trataron de recuperar ensegida. Como era de esperar, llevaron el peso desde el pitido inicial bajo la batuta de Rubén Alcaraz y las continuas apariciones de Brian Ocampo, al que se le vio con ganas de balón.

Tardó en producirse el primer acercamiento peligroso, protagonizado por Chris Ramos en el 20 Gayá impidió su remeta desde una buena posición dentro del área. Ontiveros empezó con chispa y suyo fue, en el 21, el primer disparo a puerta del encuentro con un libre directo que acabó con el cuero en el regazo de Tomeu Nadal.

El Cádiz CF avanzaba en el partido con relativa tranquilidad hasta que se vio sorprendido por un gol en la primera llegada seria de los chicharreros. En el 26, un saque de esquina mal defendido desencadenó el 0-1. Balón colgado al área prolongación de cabeza al segundo palo y allí, en la más absoluta soledad, Diarra sólo tuvo que empujar con la testa para abrir el marcador.

El castigo era demasiado duro para un equipo local que parecía tener controlada la situación hasta que una vez más un error costó caro. El atasco en ataque de uno contrastó con la efectividad visitante.

Tras la pausa de hidratación, Ontiveros pasó a la banda izquierda, Ocampo a la derecha y Sobrino se colocó como delantero. El reto era al menos empatar antes del descanso pero los nervios hicieron acto de presencia, se acumularon las imprecisiones y brotaron los pitos desde la grada. Mucho antes del gol, muchos aficionados ya habían gritado pidiendo dimisión de Manuel Vizcaíno.

Los de casa lo intentaron de todas las maneras posibles pero se estrellaron contra la sólida muralla tinerfeña. La primera parte se resume con un disparo a puerta de cada equipo y un absoluto dominio de un cuadro gaditano venido a menos cuando se topó con la realidad de su inoperancia. De nada le sirvió atesorar la pelota. Se perdió en centros inútiles hasta el pitido del colegiado que indicó el intermedio. Se oyeron con más fuerza los silbidos de aficionados nada contentos con el resultado y con la imagen de los suyos sobre el tapete.

El Cádiz CF estaba a tiempo de reaccionar. Tenía toda la segunda mitad por delante y a ello se puso. Se trataba de picar piedra para derribar la fortificación visitante. Pero en lugar del empate, lo que llegó fue el 0-2 y además pronto. En el 53, el gaditano de El Puerto Luismi Cruz fue más listo que nadie para llevarse el esférico ante la indecisión de la zaga, plantarse delante de David Gil y superarle con una picadita preñada de calidad. Un golazo que incluso arrancó no poco aplausos antes de que la parroquia local terminase de estallar.

Arreciaron los pitidos de protesta y no faltaron cánticos contra los dirigentes. Mientras, Paco López reaccionó desde el banquillo con Ia apuesta por Iván Alejo como lateral derecho. Los de casa cayeron en el pecado de la precipitación, sin saber a qué atenerse, a la espera de algún chispazo de Ocampo y/u Ontiveros, muy vigilados.

Pero más que acortar distancias en el marcador, la sensación es que le desventaja podía aumentar. En el 62, David Gil atrapó el balón tras un derechazo de Cantero. En el 65, Luismi Cruz, desatado, mandó la pelota muy cerca de la escuadra. Se libró el Cádiz CF del tercero y cuando peor estaba, la vida le dio una oportunidad tras un despropósito del árbitro. Lax Franco, tras mostrar tarjeta a Chris Ramos por interpretar que se había tirado dentro del área, tuvo que rectificar cuando, avisado desde el VAR, revisó la acción en el monitor y señaló el punto fatídico.

Álex Fernández, seis minutos después de saltar al césoec (junto con Tomás Alarcón) transformó el penalti con solvencia en el 74 y con 1-2 se abrió un partido nuevo. Los amarillos tenían la posibilidad de evitar la derrota en la recta final.

El tanto levantó el ánimo del equipo de una afición que empujó lo suyo. Hasta llegaron momentos de buen fútbol. Pases en horizontal y en vertical, insistencia y... golazo de Brian Ocampo que no subió al marcador por fuera de juego previo de Mwepu, que había evitado que le pelota se marchase por línea de fondo antes de dársela al uruguayo, que después de dibujar una diagonal soltó un latigazo desde la frontal con el que alojó el balón en la potería tras tocae en un poste.

Lo siguió intentando un Cádiz CF reanimado que no se rindió y aprovechó el largo periodo de alargue para al menos evitar la derrota. En el 95, Mwepu sacó el máximo rendimientoa un centro al interior del área, no entrño su primer remate pero no perdonó en el segundo con el balón suelto que sólo tuvo que empujar para poner el 2-2.

Los de casa no se conformaron y fueron a por la victoria aunque con un susto mayúsculo por un gol de Waldo bien anulado por una falta previa.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Zaldua (Iván Alejo, 59'), Víctor Chust, Fali (Ontiveros, 12'), Glauder, Iza Carcelén (Matos, 81'), Rubén Alcaraz (Álex Fernández, 68'), Escalante (Tomás Alarcón, 68'), Sobrino (Mwepu, 81'), Brian Ocampo y Chris Ramos.

Tenerife: Tomeu Nadal, Mellot, Rubén Alves, Juande (Gayá, 12') David Rodríguez, Diarra, Bodiger, Maikel Mesa (Teto, 88'), Luismi Cruz (Alexandre, 88'), Waldo y Ángel (Cantero, 61').

Goles: 0-1 (26') Diarra. 0-2 (53') Luismi Cruz. 1-2 (74') Álex Fernández, de penalti. 2-2 (95') Mwepu.

Árbitro: Lax Franco (murciano). Amonestó a los locales Ontiveros (22'), Brian Ocampo (45+6), Rubén Alcaraz (51'), Iván Alejo (70'), y a los visitantes Tomeu Nadal (66') y Cantero (91')

Incidencias: Partido de la tercera jornada disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco García Gómez 'Paquito', entrenador del Cádiz CF en la temporada 1985-86.