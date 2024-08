Paco López: "No tenemos la mejor plantilla"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, como previa de la tercera jornada de Liga. Llega el Tenerife y hay ganas de sumar la primera victoria.

Planteamiento inicial. "Nuestro foco está en el Tenerife. Ha sido una semana intensa. Con ganas de que llegue el partido. Hay que tener claras las armas del Tenerife", añadiendo sobre la actualidad deportiva de su plantel que "a diposición están todos excepto Luis (Hernández) y Roger, que no acaba de recupearse. Alarcón ha entrenado con cierta normalidad".

La llegada de Kovacevic. "El chico es joven y pese a la dificultad del idioma, desde el primer día se ha integrado muy bien. Los compañeros le están ayudando. Es un central duro, fuerte y con la edad que tiene, dispone de margen de mejora. Estamos para ayudarle a que dé el rendimiento que esperamos".

El respaldo del último resultado del Cádiz CF. "Ha ayudado mucho. A la primera parte que hicimos le sumas los treinta minutos de la segunda parte del Zaragoza, y ves que ayuda a crecer. Sabíamos que esto iba a costar, que iba a ser un proceso. No nos va a marear el resultado del Zaragoza ni el del otro día. El equipo va a seguir creciendo. Tenemos armas para competir contra cualquer equipo. Tenemos que trabajar y en eso estamos. Las victorias ayudan, pero desde el trabajo y la fe llegan los resultados. De otra manera, no".

Problemas en defensa. "Es verdad que encajas goles en estas dos jornadas y, además, el otro día en la segunda parte concedimos ocasiones al rival, pero no pongo el foco en los contrales porque es algo colecivo. Para que eso no ocurra antes habría que hacer mejor las cosas colectivas. No se trata de lo que a mí me gusta, porque tratamos de jugar bien a esto. Quiero que el Cádiz de este año tenga muchos registros y sepa jugar bien en todos los registros. Los momentos, los partidos y los rivales te obligan".

Llega el Tenerife con dos derrotas. "Conociendo a Óscar Cano, le gusta proponer buen juego. Es verdad que cuando llevas dos jornadas sin ganar parece que tienes la urgencia de ganar. El Tenerife tiene una base importante de años anteriores. No han podido sumar puntos pero esto no ha hecho más que empezar. Cualquier partido va a ser muy complicado por la igualdad que hay".

¿Algún mensaje al realizar sólo tres sustituciones contra el Levante? "No hay ningún mensaje detrás. Uno analiza cómo está cada jugador, pero no es un mensaje para nada ni nadie. Faltaría más".

La falta de gol. "Lo importantes es lo que hicimos el otro día en casa del Levante y los 30 minutos contra el Zaragoza. Se generaron llegadas claras. Va a ser una cosa de conocimiento, fe y confiaza. Tenemos jugadores que tienen que hacer gol, y no solo hablo de los delanteros porque también está la gente que llega en segunda línea. Me preocuparía no generar. Hay que mantener más minutos el nivel de la primera parte del Levante".

La variación del dibujo como se vio en el Cádiz CF frente al Levante, y el papel de Ontiveros y Ocampo. "El cambio de dibujo puede ser muy habitual dependiendo de las características del partido. Entendimos que nos podía venir bien en ese partido. Ontiveros y Brian pueden jugar juntos, los buenos futbolistas pueden jugar siempre. Influyen cómo están durante la semana. Brian ha venido con más vacaciones por la Copa América y a Ontiveros le frenó la lesión que tuvo. Se tienen que poner cuanto antes a un nivel físico bueno".

La portería, tras el partidazo de David Gil. "Estuvo muy bien. El primero que le felicito fue Caro; eso significa mucho porque se ve cómo son como personas. La portería es para mí como un lateral derecho. Si los dos compiten bien, pues mejor. Jose (Caro) no estuvo acertado en primer día pero tiene mi máxima confianza. Con el pie es un espectáculo. No hay portero que con el pie tenga ese juego".

Vuelta al Nuevo Mirandilla teniendo fresco el 0-4 del debut. "Mi mayor deseo es que cambiemos el ambiente que se generó contra el Zaragoza por un clima de energía y positivismo. Os pido que ayudemos lo que podamos. Si el equipo está arriba es mucho mejor. Toda ayuda es buena. Si conseguimos un clima positivo, va a ayudar. No he visto a un equipo que cumpla su objetivo con mal rollo o energía negativa. Respeto a la gente pero deseo ver a un Mirandilla volcado con su equipo".

Mantener el bloque si no llegan refuerzos. "Aquí hay dos funciones: la del entrenador es una y la del club es otra. Lo que vaya a decir lo diré internamente. Es una realidad que voy a sacar el máximo rendimiento a lo que tengo. Los que se quedan está consensuado conmigo. Si hay compromiso es muy válido cualquier jugador. No tenemos la mejor plantilla; las mejores son Almería y Granada. Si no tenemos la mejor plantilla, pelearemos por ser el mejor equipo. No me voy a quejar y asumo todo con sus consecuencias".