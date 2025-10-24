Pacheta vaticina cómo será el partido Granada - Cádiz CF

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', advirtió que el Cádiz CF, al que recibe este sábado 25 de octubre en el Nuevo Los Cármenes en la undécima jornada de LaLiga Hypermotion, tiene "muchísimo talento y jugadores diferenciales en ataque", aunque destacó el buen momento de su equipo para afrontar un duelo andaluz que será "bonito".

Pacheta manifestó este viernes en rueda de prensa que el atacante José Arnaiz ya está para ser citado y que no subirá a ningún delantero del filial, porque "están en el camino, pero hay que ir con mucha calma y muy despacito con ellos".

El técnico del conjunto rojiblanco reconoció que hacen "tareas específicas" para mejorar su balance goleador, tras dos jornadas sin marcar, y que son "insistentes" para "pulir todos los defectos" que tienen.

"No somos un equipo de mucho gol, pero tenemos jugadores que tienen gol y vamos a marcar. Lo trabajamos todo, también mucho la construcción desde la salida de balón", recalcó.

Sobre el equipo de Gaizka Garitano, el preparador burgalés indicó que es un adversario que mezcla "gente joven con otra con experiencia" y que cuenta "con muchísimo talento y jugadores diferenciales en ataque". A su juicio, el conjunto amarillo "es un equipo muy equilibrado y bien dirigido, por eso está ahí arriba en la clasificación".

Aún así, aseveró que el Granada está "en un buen momento" y que los rivales les "tienen muy en cuenta", y añadió que el Cádiz CF "es un equipo muy preciso por el talento que tienen sus jugadores", con lo que los suyos deben estar "muy atentos en todo momento".

"Nos enfrentaremos a un muy buen equipo, será un partido bonito", agregó Pacheta, quien incidió en que su equipo tiene que "seguir creciendo" mientras subrayó que tiene "margen de mejora por delante".

Sobre el hecho de seguir en puestos de descenso, recordó que está provocado porque lo hicieron "muy mal al principio", aunque a Pacheta sólo le preocupa "seguir compitiendo como lo está haciendo el equipo".

"Me gusta la sensación de fortaleza que hay ahora mientras se aclaran las dudas que podamos tener todavía", concluyó.