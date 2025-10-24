El ex del Cádiz CF Juanjo Bezares hace historia en el fútbol gibraltareño

El 24 de octubre de 2025 es una fecha que ya forma parte de la historia del fútbol gibraltatereño porque fue la primera vez que un equipo del Peñón ganó un partido de competición europea. Un ex del Cádiz CF desempeñó un papel fundamental.

El Lincoln Red Imps Football Club, con sede en Gibraltar, venció 2-1 al Lech Poznan (Polonia) en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Conference League disputado en el Victoria Stadium. Nunca antes un conjunto de La Roca había sumado un punto en un partido oficial de una fase de grupos de una cita de ámbito continental.

El club ganador entra en la historia y con él Juanjo Bezares (Guadiaro, 44 años), entrenador del Lincoln Red Imps Football Club desde el pasado mes de mayo después de haber formado parte técnico desde la campaña 2022-23.

Bezares fue futbolista del Cádiz CF durante cinco temporadas entre 2004 y 2009. Era centrocampista y con los amarillos jugó en Primera División, Segunda y Segunda B. En total, 145 encuentros oficiales como cadista.

Bezares es cadista de corazón y siempre está pendiente del equipo de sus amores mientras sigue disfrutando del fútbol ahora como entrenador. Entre los numerosos jugadores españoles que integran el Lincoln Red Imps Football Club figura el ex cadista Nano, que sigue en activo a punto de cumplir 41 años (el próximo lunes 27 de octubre).

Nano militó en el Cádiz CF en la temporada 2009-10, en Segunda, y participó en 25 partidos. Desde 2022 pertenece al Lincoln Red Imps Football Club en una prolongada recta final de su carrera como jugador de fútbol.