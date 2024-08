Oxígeno en mitad de la asfixia del Cádiz CF

Agua fresca en mitad del desierto. Algo similar debe pensar Paco López si logra que este fin de semana tanto Rubén Alcaraz como Javier Ontiveros puedan sumar al 100%. El primero de ellos sólo jugó 45 minutos en el debut contra el Real Zaragoza, mientras que el segundo todavía no se ha estrenado.

La semana ha sido favorable para el pivote catalán y el extremo malagueño. Alcaraz forzó algo para ese medio tiempo de un debut colectivo para olvidar, ya que el propio técnico del Cádiz CF reconoció en rueda de prensa que no estaba ni para eso. Pero la confianza en este futbolista es máxima en una demarcación con carencias por las bajas y cuestiones extradeportivas que obligan al valenciano a tener que hilar muy fino.

Alcaraz, siempre que las condiciones físicas le acompañen, debe ser un futbolista determinante y diferencial en Segunda División. Además de su labor en el corte y la creación, no hay que olvidar su papel a balón parado.

En cuanto a Ontiveros, ha sido de lo poquito que más agradó en la pretemporada porque tiene chispa y descaro. Otra cuestión es que físicamente le pueda quedar aún un poco para llegar a las prestaciones deseadas. El extremo tiene calidad a raudales, manejo del esférico y una pegada que deberían dar puntos al Cádiz CF.

En las semanas de preparación y en los amistosos ya demostró que posee un guante en los pies y que el equipo amarillo debe aprovechar esa virtud.

Paco López espera a estos dos futbolistas como ese agua fresca en mitad del desierto. El preparador valenciano comentaba ayer que necesita la mejor versión de todos, aunque es un secreto a voces lo que significan Alcaraz y Ontiveros en la alineación.

No hay que descartar que Brian Ocampo 'asalte' la titularidad tras agradar en el debut

Si el catalán está apto para 90 minutos, lo más normal es que este sábado frente al Levante ocupara el doble pivote junto a Álex Fernández, siempre que no exista una ‘recomendación’ para que el madrileño no sea alineado. Si la pareja es esa, Moussa saldrá del once tras su debut en la primera jornada.

En cuanto a las bandas, la aparición de Ontiveros derivará en la salida del equipo de Iván Alejo o Rubén Sobrino, ya que el malagueño está a gusto en cualquiera de las bandas. El rendimiento de ambos contra el Zaragoza no fue el esperado, por lo que no será difícil sentar a uno de los dos... o a los dos si Brian Ocampo sale de inicio.