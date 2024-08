¿Se siente Paco López decepcionado con el Cádiz CF?

No lo dice porque en el ADN del entrenador del Cádiz CF está por encima de todo el respeto y hablar donde debe hacerlo. Siempre con un talante favorable aunque al otro lado no sea igual. Paco López atiende con educación a las lógicas preguntas del calvario que, en parte, están suponiendo las últimas semanas como entrenador del equipo amarillo.

Un tema ardiente: ¿Se siente frustrado o decepcionado con el club? "Convivo con las situaciones. Lllevo muchos años con esto. Si me valiera de algo quejarme..., pero no vale de nada. Las cosas que yo deba decir las digo a quien correponda. Trato de ser positivo, trato de unir y construir, ese es mi carácter. Sabemos que vivimos de los resultados. No me vais a ver abatido porque para mí es un reto. Nadie me va a quitar, de momento, la ilusión. He vivido lo que es la afición. Todo lo que hacemos es por la gente que paga su carnet, que va al límite y que se quita de comprar otras cosas por tener su abono. Y por esa gente, los profesionales no podemos perder un segundo en lamentarnos".

Todo este escenario que le está tocando vivir al preparador del Cádiz CF va de la mano con el pasado más reciente. Un descenso doloroso que aún escuece en el cadismo ¿Lo del curso pasado aún afecta? "El aspecto emocional, anímico o psicológico es fundamental. Lo estamos trabajando y hay muchas cosas que queremos seguir trabajando. Señas de identidad y generar confianza. Muchas cosas que luego te valen".