Imagen preocupante en El Rosal

Si en el estreno liguero llamó la atención el estado que presentaba el césped del Nuevo Mirandilla, comentado por los entrenadores de los dos equipos de ese debut, Cádiz CF y Real Zaragoza, en las últimas fechas llama la atención el mal aspecto que muestra el campo número 4 de El Rosal, uno de los dos de césped natural de la ciudad deportiva.

Ese terreno de juego de las instalaciones existentes en el término municipal de Puerto Real, no atraviesa por su mejor momento posiblemente porque la alta temperatura esté pasando factura. No obstante, este calor se repite otros veranos y el césped no se quemaba tanto como se puede comprobar ahora.

El primer equipo del Cádiz CF y su filial son los que habitualmente utilizan este campo para las sesiones de entrenamiento, que en el caso del segundo equipo se extiende a la disputa de algunos partidos amistosos. Pero esta pretemporada la imagen deja mucho que desear y más allá del aspecto visual, el trabajo con balón sobre el campo está confirmando la anomalía que se está produciendo.

No viene a sumar en un verano complejo lo que ahora sucede con dos de los tres terrenos de juego de hierba natural que tiene el Cádiz CF, contando el estadio de la capital. Cabe esperar que en próximas fechas, a medida que se produzca la llegada del frío se proceda al habitual cambio de césped para el invierno, si bien hasta entonces hay mucho trabajo por hacer para recuperar el actual.