Situación agónica en el rival del Cádiz CF

Vicente Iborra fue presentado por todo lo alto pero no puede jugar al estar sin licencia.

El rival del Cádiz CF en el primer desplazamiento de la temporada, el Levante UD, está viviendo una situación compleja con la inscripción de jugadores. Todo se debe a problemas económicos que son conocidos en la capital gaditana.

El Levante anunció a bombo y platillo el regreso de una de sus leyendas, Vicente Iborra, lo hizo sabiendo que en ese momento no cabía en su plantilla. Existía confianza en que había muchas semanas por delante antes del cierre de mercado para obtener un suculento ingreso por venta de alguno de sus futbolistas más cotizados. Sin embargo han ido transcurriendo esas semanas y no se ha encontrado esa venta, con lo que tanto Iborra como otros tres jugadores no pudieron participa en el estreno liguero en Gijón y son dudas contra el Cádiz CF.

Para inscribir a todos: Vicente Iborra, Rober Ibáñez, Diego Pampín y Alfonso Pastor, el club valenciano tiene que ingresar antes del 30 de agosto una cantidad superior a los dos millones de euros. La fórmula más "lógica" para obtenerlos es a través de la venta de jugadores, pero si no se consigue concretar ese ansiado traspaso, será el consejero delegado José Danvila el que tendrá que rascarse otra vez el bolsillo para solucionar el asunto.

Pablo Martínez es el jugador elegido por el club para ser traspasado por una cantidad entre los dos millones y medio y los tres millones de euros. Pero no termina de aparecer ese equipo que acceda a fichar al canterano granota.

La situación del Levante es tan agónica, que ha hecho recientemente dos operaciones "menores" para obtener ingresos extra con los que disminuir la cantidad necesaria para dar de alta a los no inscritos. Ha traspasado al juvenil Carlos Jiménez al Al Qadsiah de Arabia Saudí por 200.000 euros y ha cedido al Marbella al portero recientemente fichado del Rayo Majadahonda, Dani Martín, para ahorrarse su ficha de alrededor de 100.000 euros.