Paco López: "Quiero un vestuario fuerte, unido, convencido, con fe y con hambre"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, marcada por el batacazo en el debut liguero. El técnico ha repasado toda la actualidad deportiva y extradeportiva, con asuntos 'calientes' que están marcando el inicio de Liga.

Par empezar, estado del equipo y las bajas para visitar al Levante. "Ha sido una semana muy productiva después del mal resultado del primer partido de Liga. Excepto Luis Hernández y Alarcón, el resto ha entrenado con normalidad. Hay gente con golpes y puede haber dudas", explicaba.

Esperanza con la mejor versión de Brian Ocampo. "Está claro que Brian Ocampo es un juugador con muchísimo talento. Aquí la lesión le apartó de su mejor nivel. El Brian que vimos en la segunda parte nos da para ser positivos con este futbolista. Es un talento innato. Necesitamos la mejor versión de Brian y de todos".

Su estado anímico con todo lo que está viviendo en el Cádiz CF. "Cuando llego sabía que había lo que sucede tras un descenso. Sentimiento de tristeza, decepción, frustración y se nota que se ha extendido a esta campaña. Yo vine con muchísima ilusión y ha habido acontecimientos que te han sorprendido. Para mí es un reto devolver a esta afición la ilusión y las ganas. Vine, entre otras cosas, porque esta afición es especial. Yo voy por la calle y veo a niños con camisetas del Cádiz. No veo camisetas del Madrid o Barça, que es lo normal en otros sitios. Y no hablo de días de partido, sino días normales. Eso llena de ogullo y quiero devolver la ilusión a esa gente. Y vamos a trabajar para que eso pase. El reto es difícil, no es facil, por todo lo que se ha generado. Estoy convencido que no nos van a dejar solos porque sin ellos va a ser imposible. El otro día en los momentos buenos de la segunda parte se les vio que querían empujarnos. Ese reto es el que tenemos. Un reto bonito".

Regresando al ámbito deportivo, ¿cambios contra el Levante? "Algún cambio va a haber seguro. Quiero ver cómo se recuperan los jugadores. El centro del campo nos ha castigado en pretemporada. El Levante ha hecho una pretemporada buenísima y ojalá cambiemos la situación. Es un equipo peligroso que tiene un buen entrenador. Tiene mucha confianza de pretemporada y de ganar en Gijón. Nos tiene que ocupar más nuestro equipo que el rival".

"Nuestra obligación es ver si se puede sacar algo útil del resultado del otro día; es saber en qué categoría estamos y lo que hay que hacer en esta categoría. El Levante es otra prueba de fuego. Esta semana hemos hablado y tenemos que dar un paso importante en ser más equipo, que esos valores se consoliden. Que haya un vestuario fuerte, unido, convencido, con fe y con hambre. Eso hay que consolidarlo cuanto antes".

Para acabar, la recuperación de Fede San Emeterio. "Ha acortado los plazos de una forma increíble. No le conocía personalmente pero desde que llegué veo que es alucinante. Es una buena noticia que ya esté haciendo cosas con el grupo, pero no hay un plazo determinado para su vuelta".