Otro viernes para el partido Mirandés - Cádiz CF

LaLiga ha dado a conocer las fechas y los horarios de los partidos que forman parte de la trigésima jornada, con el Cádiz CF centrado al cien por cien en la misión de la permanencia una vez que se ha quedado atrás en la lucha por una plaza en las eliminatorias por el ascenso a la que sólo podrá volver si consigue una buena racha de resultados. Aún conoce la victoria después de cinco capítulos de la segunda vuelta.

El conjunto amarillo afronta una visita en el episodio número 30 del calendario. Se desplaza al norte de España para enfrentarse en Anduva a un Mirandés que ocupa la plaza de colista con 21 puntos, a ocho de la salvación. Ambas escuadras se ven las caras de nuevo después de medirse en el estadio Nuevo Mirandilla en la jornada inaugural del campeonato en un encuentro que quedó condicionado por la expulsión de un jugador del cuadro burgalés en el minuto uno.

El Cádiz CF ganó (1-0) aquel primer partido de la temporada 2025-26 con un gol de Álvaro García Pascual y el objetivo es volver a vencer en el feudo de un rival que apura sus opciones de continuar en la categoría de plata. El duelo ha quedado programado para el viernes 13 de marzo a partir de las 20:30, ofrecido en directo por televisión por LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Orange, Dazn).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano vuelve a jugar en viernes justo una semana después de enfrentarse al Real Zaragoza en el santuario cadista el viernes 6 a la misma hora.

Calendario del Cádiz

J27 Cádiz CF - Real Sociedad B: lunes 23 de febrero (20:30 horas)

J28 Eibar - Cádiz CF: domingo 1 de marzo (21:00)

J29 Cádiz CF - Real Zaragoza: viernes 6 de marzo (20:30)

J30 Mirandés - Cádiz CF - Mirandés: viernes 13 de marzo (20:30).