La opinión que tiene Míchel del Cádiz CF: "Es muy difícil meterle mano"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este jueves que el partido ante el Cádiz CF será "súper difícil", porque el conjunto de Sergio González es "un equipo muy complicado" y "muy compacto en ataque y en defensa". Míchel, en una comparecencia ante los medios, afirmó que el Girona, tercero de LaLiga EA Sports, deberá dar su "mejor versión" para aspirar a ganar porque es un equipo "muy, muy bien trabajado" que "podría merecer algún punto más" y al que "es muy difícil meterle mano".

El entrenador rojiblanco destacó que el Cádiz CF aún no ha perdido como local esta temporada y que es un equipo "muy directo" en ataque, con "una idea muy establecida" y con una transición y un juego a balón parado muy peligrosos: "Cuatro de los seis goles han sido a balón parado".

En un extenso análisis del rival, detalló que "el 40% de sus ocasiones vienen de centro" y que "es un equipo que no necesita muchos pases para llegar al gol: promedia 3,5 pases por cada posesión". En el plano defensivo, el técnico del Girona recalcó que "es uno de los equipos más cortos y más estrechos. Es difícil meter el balón dentro".

También señaló que la derrota contra el Real Madrid, la primera del curso, no ha hecho mella en la plantilla: "Perder con el Madrid está dentro de la lógica. La gente está con muchas ganas de jugar". El técnico añadió que no le ha reprochado nada al equipo "en cuanto a actitud, mentalidad y personalidad" y dijo que "podemos ganar, podemos perder, pero somos un equipo que siempre juega con la misma idea y no hay que cambiar". "Se aprende mejor de las derrotas porque cuando ganas el toque de atención es más difícil y después de perder el futbolista está más receptivo", argumentó.

Míchel admitió, además, que su objetivo era sumar 20 puntos en el primer tercio de LaLiga: suma 19 puntos después de ocho jornadas y "el primer tercio de competición es muy bueno por ahora, pero puede ser mejor".

Jhon Solís, Juan Carlos Martín y Borja García se han lesionado durante la semana y serán baja junto a Viktor Tsygankov, Bernardo Espinosa, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García. Portu aún no ha entrenado con normalidad tras la dura entrada de Nacho Fernández y es duda.