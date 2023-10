El llanto de Vizcaíno en el adiós de Cala

La rueda de prensa de despedida de Juan Cala como futbolista, tras cuatro temporadas en el Cádiz CF, dejó una estampa que impresionó en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, donde el ya ex jugador estuvo acompañado por la plantilla, técnicos y dirigentes. Esa escena tuvo como protagonista a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que se quedó sin palabras, casi bloqueado fruto de la emoción cuando le tocó decir adiós a la etapa de amarillo y como profesional del defensa lebrijano.

El máximo dirigente de la entidad habló en los siguientes términos: "Juan es una de las personas que más importante labor ha hecho, es amigo personal. Cuando me senté con él y con su padre para este proyecto, creyó en mí (se emociona y tiene que dejar su intervención)". Retoma la palabra unos segundos después para "recordar momentos importantes como los goles al Racing de Santander y Valencia. O como se terminó de jugar la rodilla cuando le insistimos que retrasara su operación hasta que el equipo no se salvara".

El presidente del Cádiz CF lo pasó mal en la mañana de este jueves, sabedor de que él y Cala separan sus caminos que contaba con el club amarillo como punto de unión, pero seguirán en distancias cercanas por la relación de ambos en la poltrona, Vizcaíno en la del Cádiz CF y Cala en la del Atlético Sanluqueño. Y trataba de justificar sus lágrimas. "Con lo que estoy viviendo hoy y he pasado aquí, es la primera vez que echo un llanto. Juan es mi amigo de siempre, lo demostró cuando vino aquí. Y ha hecho más de lo que se dice. No me arrepiento de echar unas lágrimas por él".