La historia se alía con el Cádiz CF en los duelos ante el Girona

El Cádiz CF se centra al cien por cien en el partido contra el Girona correspondiente a la novena jornada de Liga que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 7 de octubre.

El conjunto amarillo se enfrenta a una escuadra inmersa en el mejor momento de su historia. El Girona recorre su cuarta temporada en Primera División (la segunda consecutiva) ubicado en una sorprendente tercera posición (19 puntos) que le convierte en la revelación del campeonato.

El Cádiz CF tratará de aprovechar su condición de anfitrión para doblegar a un rival que aún no perdido como visitante esta temporada. La misión, por tanto, no parece nada sencilla aunque los amarillos, que no conocen la derrota en su feudo, contarán con el importante aliento de su afición.

Si se mantiene la tendencia histórica de los duelos entre el Cádiz CF y el Girona dirimidos en territorio gaditano, el equipo local tiene todas las papeletas para sumar tres puntos o uno en el peor de los casos.

Los cinco antecedentes reflejan que al Cádiz CF se le da bien el cuadro catalán cuando juega en casa. El balance en los cinco partidos anteriores entre ambos contrincantes es de cuatro victorias de los locales y un empate.

El primer envite se remonta a la campaña 1940-41, cuando los amarillos vencieron 3-1. El siguiente, en la 2009-10 se resolvió con 2-0. En la 2016-17, empate a cero. En la 2019-20, de nuevo 2-0. Esos cuatro duelos se jugaron cuando los dos conjuntos militaban en Segunda División.

La única cita en la máxima categoría fue justo en la pasada temporada 2022-23, cuando los gaditanos volvieron a ganar 2-0 con goles firmados por Gonzalo Escalante y Sergi Guardiola.

El saldo anotador también es muy favorable al Cádiz CF con nueve tantos a favor y sólo uno en contra. El único gol que marcó el Girona fue hace más de 80 años.