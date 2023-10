Juan Cala: "Cada día de futbolista ha sido un regalo"

Despedida de Juan Cala como futbolista profesional, en una rueda de prensa acompañado por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que ha sido su último equipo. Una intervención repleta de emociones.

El ya ex jugador tomó la palabra para "agradecer las palabras de Manolo, mi amigo Manolo, el presidente del Cádiz"." Recuerdo aquella reunión para firmar y lo dije en la rueda de prensa de presentación. Acepté venir al Cádiz porque sabía que había un proyecto con personas que iban a cumplir".

En la amplia ronda de recuerdos, el lebrijano tuvo para todos. "Agradezco a mis padres el trabajo desde chico porque cuando eres profesional tienes mucha gente alrededor, pero en cantera eran muchas horas y esfuerzos, y habría muchas dudas sobre qué hacer con el niño. Les agradezco haber podido cumplir mi sueño. Agradecer a mi hermana que ha aceptado que sus pares compartan más tiempo conmigo por el fútbol, y siempre ha tenido una buena cara. Eso no es fácil. A mi abuelo, que me llevaba de pequeño a muchos entrenos. A María Jesús, que llegó en el momento del Cádiz, por su apoyo en esta fase difícil del Cádiz. Agradecer a compañeros, entrenadores y equipos. He intentado se siempre ser honrado y trabajador, al margen del peor o mejor rendimiento. Gracias por el apoyo. Tengo un carácter especial, pero me han entendido. Y a todas las aficiones en las que he estado, haciendo mención especial a la del Sevilla, la del Getafe y la del Cádiz. El Cádiz me cambia la vida, me da felicidad. Aquí he pasado momentos únicos y he sentido ese apoyo. Gracias de verdad, cada día de futbolista ha sido un regalo".

Después de mostrarse un pequeño vídeo de la etapa de Cala como futbolista del Cádiz CF, llega el turno de preguntas. ¿Qué le ha faltado de amarillo? "Retirarme en el campo y no tras una lesión. El objetivo al llegar era que el Cádiz estuviera en Primera y que se consiguiera la permanencia. No me ha faltado nada y quizás cumplir mi contrato en el terreno de juego y haber disfrutado más en el césped".

A la hora de elegir un momento especial, se queda con vivencias en el Sevilla, Getafe y Cádiz. "Hago mención a Sevilla, Getafe y Cádiz porque son los mejores momentos de mi carrera. Debuté en el Pizjuán tras estar desde los once años en la cantera del Sevilla. Con el Getafe, bajamos a Segunda y nos quedamos tres jugadores y volver a Primera fue lindo. Y en el Cádiz no recuerdo un mal momento. Ascendimos y el Covid nos privó de celebrarlo en la calle. Hemos ganado en el Bernabéu y el Camp Nou. Se ha crecido mucho. El gol al Racing, que es de los más celebrados en mi carrera..."

Consejos a los canteranos. "Que luchen por sus sueños y que sigan a pesar de las voces contradictorias que surjan. Las cosas con trabajo al final salen. Que tengan humildad y perseverancia. Que se formen y sean buenas personas".

Querido por las aficiones. "No sé si me lo merezco o no. He sido honrado e intentado dar el 100 %. Las cosas salen bien o mal deportivamente, pero debes ser honrado contigo mismo con el grupo y con la afición, y eso se valora en el mundo del fútbol".

'Caso Diakhaby'. "Lo que me decepcionó me lo voy a guardar. Lo que me reconfortó es que la sociedad se volcó conmigo, se volcaron y dimos la vuelta a la situación entre todos. Se lo tengo que agradecer a Manolo (Vizcaíno), por como manejó la situación".

Retirarse en el campo, asignatura pendiente. "Cuando llegué al Cádiz tenía claro que quería retirarme en el Cádiz, me hubiera gustado alargarlo más si la rodilla hubiera aguantado. Pero se acepta y se asimila. Esto acaba hoy no soy de lamentarme con las cosas malas. He estado muchos años más de los que esperaba".