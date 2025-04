Las opciones para suplir la posible baja de Ontiveros en el Cádiz CF - Elche

Cádiz/El Cádiz CF afronta un difícil compromiso en la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion con el partido contra el líder que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 12 de abril (desde las seis y media de la tarde). El Elche llega lanzado frente a un conjunto amarillo abocado a luchar por la permanencia.

El equipo de Gaizka Garitano puede estar condicionado por la posible ausencia de Javier Ontiveros. El marbellí no ha trabajado con el grupo durante la semana por unas molestias y, a falta del último entrenamiento antes del encuentro (el viernes en El Rosal), en principio lo tiene complicado para estar al cien al cien y poder ayudar al equipo en una cita importante en casa.

Ontiveros es titular indiscutible. La única vez que no formó parte del once inicial desde la incorporación del actual técnico fue en el partido como local ante el Levante (en el arranque de la segunda vuelta y resuelto con empate a cero) por una sanción tras ser expulsado en el duelo ante el Almería. Ahora corre peligro de quedarse fuera, en este caso por problemas físicos.

Si el malagueño no está en plenas condiciones, Garitano debe decidir quién ocupa su lugar. Se trataría de una baja muy sensible pese a que no anda fino en los últimos tiempos. Es el máximo goleador del Cádiz CF con once tantos (diez y en la Liga y uno en la Copa de Rey) y el que sirve más asistencias (cinco).

Las opciones son múltiples. Una de ellas es la ubicación de Óscar Melendo como mediapunta. Otra es que es el 'míster' apueste por dos delanteros puros y elija entre Roger Martí, Chris Ramos y Carlos Fernández (Francisco Mwepu no parece gozar de la total confianza del técnico). Otra menos probable es que sea Rubén Sobrino el que se coloque como segundo punta. No se puede descartar tampoco que Álex Fernández entre en tres cuartos como ha hecho en tantas otras ocasiones. Garitano tiene esas y otras opciones para armar un once sin Ontiveros con el que tratar de buscar la victoria sobre el rival más fuerte de la categoría de plata.