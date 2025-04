El Cádiz CF pierde a su principal referente

Cádiz/El Cádiz CF desarrolló el jueves 10 de abril el penúltimo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el partido contra el Elche de la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el sábado 12 en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto amarillo afronta una dura papeleta ante el líder y principal candidato al ascenso.

Como es habitual en la semana que juega en casa, la plantilla cadista se ejercita una vez en el escenario del encuentro y el día elegido en esta ocasión fue el jueves. La sesión quedó dividida en trabajo físico y con balón para dar un paso más en la preparación del complicado envite que le espera como anfitrión al cuadro gaditano.

El Cádiz CF acumula tres partidos consecutivos sin ganar y pretende poner freno a la racha negativa con una victoria delante de su afición. Para ello quizás no pueda contar con la participación de Javier Ontiveros. El marbellí no se empleó con el grupo en el entrenamiento del jueves como lo tampoco lo había hecho el día anterior. Arrastra molestias físicas que le impiden estar a tope. No apareció en las imágenes que el club publicó en su web oficial.

Ontiveros está teniendo una semana complicada y su disponbilidad para el duelo contra el mejor rival del torneo está en el aire. La clave está en la sesión del viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), la última que se realiza justo un día antes del encuentro. Si se une al grupo y se ejercita con normalidad, tendrá opciones de saltar al césped el sábado. En caso contrario, no estará en condiciones de jugar.

Después de no poder desempeñarse como uno más en los últimos días, parece difícil que el malagueño puede formar parte del once inicial. El Cádiz CF perdería en ese caso a su principal referente ofensivo que aunque no atraviesa su mejor momento ejerce una indudable influencia en ataque. Los malos resultados en los últimos tiempos coinciden con la bajada de su rendimiento y es posible que tenga un obligado descanso para tratar de ponerse a tope de cara al siguiente compromiso. Los amarillos visitan el terreno del Burgos el sábado 19 de abril a partir de las 21:00 horas (36ª jornada).