La opción gaditana para el lateral izquierdo del Cádiz CF ante la posible marcha de Matos

Se esperan numerosos movimientos en el Cádiz CF a lo largo del mercado de verano a la espera de que se concrete el alcance real de la revolución que pretende realizar en la plantilla después de la pésima temporada 2004-25 en la que llegó a coquetear con el descenso tras haberse quedado al margen de la pelea por el ascenso.

La puerta de salida está más abierta que nunca. El club quiere desprenderse de un buen número de futbolistas con contrato en vigor para hacer hueco a los fichajes que se irán incorporando. El primer anuncio ha sido el aterrizaje de Suso y hay dos jugadores más que ya están cerrados a falta de la pertinente confirmación oficial.

Una de las salidas podría afectar al lateral izquierdo. José Joaquín Matos recorrió una campaña en la que fue claramente de más a menos. Mientras fue el único especialista zurdo para el carril de la zaga, desempeñó el papel de titular, pero su situación cambió de manera radical tras la llegada de Mario Climent.

Gaizka Garitano apostó por el ex del Mérida y relegó a la suplencia a Matos que no jugó ningún partido completo desde que tuvo competencia en el puesto. Ni siquiera con el Cádiz CF ya salvado de manera matemática, el entrenador aumentó los minutos de Matos sobre el césped. En los partidos contra el Huesca y el Real Oviedo, ya intrascendentes para los amarillos, Garitano alineó a Climent y Matos no llegó a participar. En total, Matos jugó 27 encuentros en el ejercicio 2024-25 y algo más de 1.700, la mayoría en la primera vuelta.

La decisión del técnico de no contar con Matos en las dos últimas citas del campeonato, sin nada juego, podría tener como trasfondo el mensaje de que no entra en sus planes para la campaña venidera. El año de contrato (hasta el 30 de junio de 2026) que tiene por delante es un obstáculo para la salida del futbolista.

La posible presencia de Matos en la lista de descartes coincide con la marcha del Granada de Carlos Neva, lateral izquierdo de que está libre después de siete temporadas en el cuadro rojiblanco (cuatro en Primera División y tres en Segunda). Nacido en El Puerto de Santa María hace 29 años (los cumple el jueves 12 de junio), es libre para definir su futuro y podría ser una opción para el Cádiz CF si el conjunto amarillo necesita apuntalar el lado izquierdo de la defensa.

La operación, en el caso de que haya interés por ambas partes porque habría de determinar el papel de Carlos Neva. No sería fácil porque a priori parece que Mario Climent parte con el rol de titular después del buen rendimiento que ha ofrecido de su llegada al Cádiz CF. Otra cuestión es que la entidad cadista traspase al alicantino si recibe una buena oferta por él.