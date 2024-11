El nuevo entrenador del filial del Cádiz CF debuta en un partido complicado

Cádiz/El Cádiz CF Mirandilla encara la 12ª jornada de Liga del grupo 4 de Segunda Federación que supone el debut en el banquillo de Francisco Cordero 'Rubio' tras la destitución de Juanma Cruz debido a la mala trayectoria del equipo, que ocupa la plaza de colista.

El nuevo entrenador se estrena en el encuentro ante el Linares que se disputa el domingo 17 de noviembre (desde las 12:00 horas) en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). La cita es complicada frente a un adversario que se mueve en la parte alta de la clasificación (quinta plaza) y pelea por el objetivo del ascenso.

El filial cadista necesita la victoria para empezar a escalar posiciones en busca de la salvación, de la que está a seis puntos. El nuevo técnico afronta una misión complicada pero con la ilusión y el convencimiento de que el equipo puede remontar el vuelo. 'Rubio' ofreció su primeras declaraciones antes del partido servidas por la entidad cadista.

Primeras sensaciones: “Al encontrarme el grupo que me he encontrado, en principio puedes pensar que era un equipo roto, un equipo hundido, pero sin embargo han mostrado una ilusión tremenda y lo que he querido es darle mucha confianza y saber que estamos aquí para ayudar, que se dejen ayudar y que seguro que sacamos esto, porque el talento está. Intentando corregir algunas cosas que hemos detectado que podemos mejorar, pero la verdad que es un grupo ilusionante, con muchas ganas de crecer y en eso nos vamos a basar. Es un equipo que seguro que va a demostrar de aquí a que terminemos todo el potencial que tiene y poco a poco iremos corrigiendo cualquier detallito que podamos ver que no están compitiendo como deben”.

El equipo. “Estoy encantado. Es un grupo que me ha demostrado que quiere crecer, que está con las orejas abiertas totalmente para escuchar lo que le podemos aportar. Yo lo que les he transmitido también es la ilusión que tengo por estar aquí y sobre todo que tienen mucho tiempo para corregir este primer inicio de temporada y seguro que van a conseguir lo que quieran. Simplemente darles confianza, de que están a tiempo, de que con cuatro detallitos que podamos corregir, porque el trabajo que se estaba haciendo era bueno, podemos conseguir muchas cosas y en ello estamos. Hemos intentado transmitirle confianza principalmente y que estamos aquí para ayudarles”.

Confianza en darle la vuelta a la situación. “Si no estuviera convencido no estaría aquí. Vamos a intentar darle un cambio de rumbo a esto, porque es verdad que los resultados no estaban siendo buenos, pero creemos que el potencial del grupo es bueno y seguro que conseguimos salir de ahí y hacer una temporada de la que nos acordemos, para ello estamos aquí. Necesitamos el apoyo de todo el mundo y que los futbolistas se crean de lo que son capaces, porque potencial tienen y a partir de ahí, ir partido a partido, pensar ahora en el Linares, que es un equipo que está en puestos de playoff, que es un equipo con gente muy veterana en la categoría y que sabe lo que hace y tenemos que estar pendientes a los detalles y saber que hay que competir en todas las facetas de un partido y debemos estar preparados, no solo para competir con balón, sino sin balón también”.

El rival. “Es un reto, ya sabíamos que venir en esta situación es un reto. Creemos que vamos por el buen camino. El Linares es el equipo que nos ha tocado, seguro que nos lo va a poner muy muy difícil y nosotros estamos intentando tener todas las armas y las herramientas que le estamos dando a los jugadores para poder competir con un equipo como es el Linares, que que ya estamos viendo la clasificación y estamos viendo los jugadores que tiene”.