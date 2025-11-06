La nueva 'piel' del Cádiz CF para el futuro

Todo en la vida viene y va, no es eterno y está predestinado al cambio. Es lo que le sucederá en unos meses al Cádiz CF con la marca deportiva que le acompaña desde la temporada 2021-22, con el equipo en Primera División. Quedan algo más de siete meses para que el curso vigente acabe y la maqinaria se puso en marcha hace tiempo en busca de un girón de timón.

La apuesta del Cádiz CF pasa por dar por concluido el ciclo de Macron, por lo que saldrá a escena Kappa, una firma de enorme prestigio y muy conocida en el fútbol español. Con más de un siglo de antigüedad, la marca italiana recalará en el Cádiz CF sin saber aún si lo hará para cumplir las expectativas en Segunda o Primera División, pero lo seguro es que no dejará a nadie indiferente.

Luanvi, Errea, Hummel, Adidas y actualmente Macron han sido las firmas que han estado unidas al club gaditano en la última década larga. Con mejores o peores resultados y en categorías tan diversas como la desaparecida Segunda B, Segunda o Primera División, el cadismo ha hecho gala de estar a la moda adquiriendo miles de productos de estas marcas cuando han estado vinculadas al Cádiz CF.

Con Kappa, el Cádiz CF abrirá una etapa con una firma hasta ahora desconocida en el equipo amarillo que en su largo recorrido histórico pasó por conjuntos como el FC Barcelona -Dream Team-, el Real Betis o el propio Valladolid, que es próximo rival en Liga. Kappa es potente en su italia natal y también se deja ver en ligas sudamericanas.