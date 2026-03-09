La nueva apuesta del Cádiz CF, en un principio hasta 2027

Manuel Vizcaíno ha tenido mucho peso en la decisión de elegir al sustituto de Gaizka Garitano al frente del Cádiz CF, a pesar de que en la rueda de prensa de presentación dejara entrever lo contrario. Hasta este lunes, el presidente estaba con la carga emocional de la destitución de Sergio González en la última etapa del equipo en Primera, acontecida en enero de 2024. Ahora se saldan dedudas desde el convencimiento de que es el técnico ideal para sacar al equipo de la actual crisis.

Pero, ¿cómo es el proyecto que tiene por delante el nuevo preparador? No ha hecho falta mucha difiultad interrogativa en la puesta de largo de Sergio González para conocer algunos detalles de esta segunda etapa del catalán al frente del conjunto amarillo.

De entrada, el contrato que ha firmado Sergio le vincula al Cádiz CF por lo que resta de la presente temporada y otra más, por lo que, si no sucede nada raro o malo, será inquilino del banquillo, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2027. A partir de ahí ya se vería.

El nuevo entrenador sabe la política adoptada por el club desde el pasado verano en cuanto a ir rejuveneciendo la plantilla, apostar por gente joven y menos conocida para mantener un equilibrio adecuado con futbolistas expertos. La realidad es que esa apuesta se encuentra en una fase inicial que no va bien, tal y como demuestran la clasificación y el rendimiento de algunas de esas perlas inexpertas en el fútbol profesional.

Por orden, Sergio sabe que lo primero es hacer un Cádiz CF que sea capaz de levantar el vuelo, sumar puntos y escapar de lo que sería un traumático descenso. Cuando eso sea un hecho consumado, podrá pensar en otras metas a más largo plazo como le autoriza el contrato firmado.

No le hace ascos al proyecto ni a trabajar con un grupo joven, de lo contrario no hubiera aceptado el reto por mucho que su felicidad por volver al equipo sea indiscutible.