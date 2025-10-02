No hay debate en la portería del Cádiz CF

El Cádiz CF emite señales ilusionantes en el arranque de la temporada 2025-26 a la espera de ver hasta donde es capaz de llegar. No perder ninguno de los siete primeros partidos de LaLiga Hypermotion y ocupar plaza de ascenso directo (segundo clasificado empatado con el líder, el Deportivo de La Coruña) son hechos que de manera inevitable generan entusiasmo en una hinchada que está deseando disfrutar después dos años de sufrimiento.

Una de las claves del excelente comienzo del conjunto amarillo radica en el eficaz funcionamiento de su sistema defensivo. Forma parte del grupo de cuatro equipos que son los menos goleados con cinco tantos y es el que más veces deja la portería a cero. No ha recibido ningún tanto en cuatro de sus siete encuentros.

Uno de los artífices de la buena situación del Cádiz CF es Víctor Aznar. El portero llegó en julio de 2021 con sólo 18 años procedente del juvenil de Verona y se integró en el filial. Entnces fue una apuesta de futuro que años después se ha convertido en presente.

El cancerbero hispano-brasileño hizo la 'mili' en el Cádiz CF Mirandilla y no tardó en entrar en la rueda de los entrenamientos con el primer equipo para avanzar en su formación. Debutó oficialmente con los mayores en un partido de la Copa del Rey en la campaña 2023-24. En el curso 2024-25 dio un paso más, no paró de evolucionar y en el club comprobaron que ya estaba hecho para dar el salto definitivo. Cuando David Gil tuvo que parar en la recta final (operado de una lesión de rodilla), fue Aznar quien acabó jugando los dos últimos encuentros en lugar de José Antonio Caro en lo que fue un anticipo de lo sucedió semanas más tarde con la marcha del onubense y la plaza fija asignada al joven arquero en la plantilla en el ejercicio 2025-26.

En la vida las cosas llegan cuando uno menos se lo espera. Víctor Aznar pasa en unos meses de ser una promesa a una realidad. La lesión de su compañero le abrió la puerta de la titularidad en un comienzo de temporada inmejorable, con un papel decisivo en más de un partido.

Con David Gil ya recuperado (el duelo ante el Ceuta fue su primera convocatoria del curso), empieza la competencia por el puesto pero a día de hoy no hay debate. Aznar aprovecha su oportunidad y nada hace pensar en un cambio en la portería a corto plazo gracias a su buen rendimiento. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y toda una carrera por delante con los 23 años que cumple el próximo 17 de octubre. No hay prisas, pero su renovación puede ser uno de los próximos asuntos que aborde el club.