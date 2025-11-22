Merecido homenaje a Carlos Coello en el Cádiz CF - Cultural Leonesa

El gaditano Carlos Coello, reciente ganador de su sexto título mundial de Muay Thai, realizará el saque de honor antes del comienzo del partido correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion que enfrentará al Cádiz CF con la Cultural Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas.

El acto supone un reconocimiento del club y de la plantilla cadista a la brillante trayectoria del luchador gaditano, que el pasado 1 de noviembre conquistó en el legendario Estadio Lumpinee de Bangkok —considerado la catedral mundial del Muay Thai— un nuevo título que lo confirma como el primer español en proclamarse campeón del mundo en este escenario histórico ubicado en la capital de Tailandia.

Coello, que ya suma seis coronas mundiales, es además un cadista reconocido, que lleva a Cádiz y a su equipo por bandera en cada combate alrededor del mundo.

La afición del conjunto podrá acompañar en este merecido homenaje a un deportista que continúa llevando el nombre de Cádiz a lo más alto.