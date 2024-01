Los importantes mensajes de Pellegrino en su presentación como entrenador del Cádiz CF

Mauricio Pellegrino fue presentado el miércoles 24 de enero como nuevo entrenador del Cádiz CF en un acto celebrado en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. Llega con el reto de conseguir la permanencia en Primera División.

"Agradezco de corazón esta posibilidad, los desafíos siempre me motivan en mi vida deportiva, este es uno más, grandioso, y llego con la maleta cargada de ilusiones" manifestó en sus primeras palabras como técnico cadista. Firma por lo que resta de temporada con renovación si el Cádiz CF se queda en la élite del fútbol español.

Para él es un desafío "venir a un equipo en Primera División" del que siente que "está vivo porque lo he visto competir muy bien, los jugadores lo dan todo a pesar de que están atravesando una racha difícil".

Si se sienta en el banquillo es porque cree que es posible alcanzar el objetivo. "Confío en que a pesar de este momentos que pueden tener los equipos se pueda dar la vuelta a la situación".

Su contratación se cocinó con rapidez en los últimos días. "Tuve una llamada de Juanjo Lorenzo al que conocía y hable bastante con el presidente. Vengo con la ilusión de ayudar a los futbolistas y a la gente de Cádiz". Aterriza con energía, con ganas de comenzar a entrenar al plantel.

Tiene trabajo por delante Pellegrino. Es consciente y así lo dijo. "Obviamente, hay que tratar de pulir cosas y llegar a muchos puntos a de acuerdo para llegar a un equipo lo más competitivo posible". Ve necesario apuntalar la plantilla como también recalcó más adelante.

Pellegrino atesora un amplia experiencia en los banquillo, pero no mira atrás sino al futuro inmediato. "En el fútbol lo que hiciste ayer no vale hoy. Es un vehículo para hacerte mejor persona porque obliga a motivarte. Espero siempre cada día dar una mejor versión de entrenador y ayudar a los jugadores. Tengo espíritu de aprendizaje, me encanta aprender y vivir nuevas experiencias".

"El pasado no cuenta sino a partir de ahora y por eso estoy aquí", insistió el nuevo técnico cadista antes de hablar de los resultados que arrastra el equipo. "El hilo es muy fino entre la victoria, el empate y la derrota. En los últimos años cada vez hay más parida en la parte media baja y los equipos están muy cerca".

"No oculta que la mala dinámica "genera un clima en los jugadores y la gante, hay que pensar en mejorar futbolísticamente. Trabajar los detalles, los jugadores no tienen que hacer nada que no sepan".

El nuevo entrenador espera que lleguen fichajes antes de acabe el mes de enero. "Tenemos un plantel competitivo y en estos días que quedan hay que tratar de mejorar con los que nos ofrezca el mercado y a trabajar".

"Hemos estudiado la plantilla, una plantilla siempre está sujeta a mejora, tenemos a tres lesionados importantes. Hay que intentar mejorar el plantel a todos los niveles", indicó el inquilino del banquillo.

Para rematar, Pellegrino explicó que "hay que trabajar y que los jugadores nos empiecen a comprender". Lo primero es "empezar por cosas sencillas, nos espera un gran partido el fin de semana (contra el Athletic de Bilbao) y hay empezar por eso".