Maxi Gómez, señalado en el último partido de Sergio González, afronta una nueva oportunidad en el Cádiz CF

La marcha de Sergio González supone un cambio en el banquillo del Cádiz CF a mitad de la temporada 2023-24 derivado de una pésima dinámica de resultados: nada menos que 17 jornadas consecutivas sin ganar y tres capítulos seguidos en zona de descenso.

El club busca la reacción con un entrenador que trate de sacar al equipo de la 18ª posición para conducirlo a la permanencia en Primera División. Mauricio Pellegrino acepta el encargo. El movimiento abre además la oportunidad a jugadores que hasta ahora no han ofrecido su mejor rendimiento.

Un de ellos es Maxi Gómez. El delantero llegó cedido por el Trabzonspor en el mercado de verano como supuesta referencia en punta pero la realidad le sitúa en un plano secundario. No termina de ofrecer las prestaciones que se esperaban de él.

El ariete ha participado en 17 partidos de Liga (ocho como titular) para un total de 703 minutos que no ha aprovechado. Ha aportado muy poco. No ha marcado un solo gol y ha tenido escaso protagonismo en un ataque liderado por Chris Ramos y Roger Martí antes de caer lesionado.

En el encuentro ante el Deportivo Alavés, el último de Sergio González en el banquillo cadista, quedó de manifiesto la falta de confianza del anterior entrenador en el delantero, que no sólo fue suplente sino que además no saltó al césped.

El entonces técnico, que se estaba jugando el puesto, cuando el equipo perdía 1-0 prefirió hacer debutar al canterano Etta Eyong antes que dar entrada a Maxi, claramente señalado. Todo un mensaje del míster sin palabras pero con hechos. Cuando en los minutos finales puso a otro ariete, se inclinó por Negredo.

La situación de Maxi Gómez en el Cádiz CF no es la idónea para un futbolista que estaba llamado a marcar diferencias y no está dando la talla.

La pregunta es si es posible romper el contrato de cesión del uruguayo ahora que está abierto el mercado de invierno. No parece que sea una opción a día de hoy. Llegó a jugar en el Trabzonspor en agosto antes de recalar en el cuadro gaditano. No parece que el club turco esté por la labor de hacerle hueco y no podría podría jugar en un tercer equipo europeo esta misma temporada porque la normativa lo impide.

El delantero, salvo giro en la recta final de enero, se queda en el Cádiz CF hasta final de curso. El aterrizaje de un nuevo entrenador le da la ocasión de intentar demostrar que puede aportar su grano de arena en el tramo decisivo del campeonato. Para ello debe darlo todo en los entrenamientos, despejar su mente, creer en sí mismo y acertar cuando llegue su turno sobre el tapete.