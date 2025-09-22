Los mensajes del entrenador del Cádiz CF que calman la euforia

Pocos podían esperar que el Cádiz CF iba a ser capaz de auparse a la cota más alta de la clasificación en los albores de la temporada 2025-26. Ahí está, compartiendo el trono con el Deportivo de La Coruña después de seis jornadas. El conjunto amarillo se pone a sumar desde el principio para adelantar la tarea todo lo que pueda. Aprovecha su buen arranque antes de que lleguen malos momentos, si es que llegan.

Los hechos son los que son. El Cádiz CF no conoce la derrota y además ya gana fuera de casa. En Málaga dio su primer golpe de efecto lejos del Nuevo Mirandilla. ¿Cuál es su techo? Imposible saberlo con sólo media docena de páginas arrancadas del calendario. Lo único tangible es que no hay otro equipo que tenga más de 14 puntos como acredita un equipo que genera ilusión con su fulgurante puesta en escena.

Es difícil que no aparezcan destellos de euforia entre tantos resultados positivos (cuatro triunfos y un par de empates) y el lugar privilegiado en la tabla. Pero esto no ha hecho más que empezar. Quedan por delante 36 capítulos que dan para mucho.

El entrenador, Gaizka Garitano, conduce al Cádiz CF a los primeros puestos en el inicio de la competición pero tiene más que nunca los pies en el suelo. Curtido en mil batallas, es consciente de la Liga es muy larga, y más en Segunda División.

Minutos después de la meritoria victoria en el terreno del Málaga, el técnico no dudó en lanzar mensajes de prudencia sin dejar de saborear el dulce momento. Destacó el gran trabajo realizado por sus futbolistas sin ocultar que el equipo las pasó canutas en los últimos 20 minutos.

"Sin sufrimiento es imposible ganar", afirmó el preparador cadista antes de subrayar que el Cádiz CF no es superior a los demás rivales. "Somos un equipo más de la categoría con las dificultades de un equipo de Segunda", indicó sin rodeos por si alguien se cree algo que no es. Recalcó que "hay muchas cosas que mejorar" en una mezcla de realidad de ambición. Su equipo vive en las alturas aunque el técnico no se fía lo más mínimo y necesaria una evolución con el paso de las jornadas.

Para Garitano, ocupar la segunda plaza en ascenso directo en este momento no tiene relevancia más allá del reflejo del buen comienzo de temporada. "La clasificación ahora mismo es anecdótica", remató el inquilino del banquillo. Todo está por hacer.