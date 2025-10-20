El mensaje de Suso tras la derrota del Cádiz CF

El capitán del Cádiz CF, Suso, analizó en rueda de prensa la derrota (1-3) frente al Burgos la noche del lunes 20 de octubre en un encuentro marcado por dos goles en cinco minutos justo antes del descanso: “Ha sido un partido típico nuestro. En cinco minutos nos han hecho los dos goles, y a partir de ahí el partido ha seguido la tónica habitual”, explicó el gaditano.

Suso lamentó la falta de solidez defensiva y la escasa fluidez en ataque respecto a otros encuentros. “Arriba hemos estado más espesos y quizás no tan sólidos atrás como de costumbre. Los dos goles no han llegado por grandes jugadas del rival, sino por rechaces y despistes en las marcas”, apuntó.

El atacante también destacó las dificultades para mantener el ritmo de juego. “No hemos tenido mucha continuidad, con muchas interrupciones. Hemos querido empatar en dos pases, pero lo más importante es darle continuidad al juego, y hoy nos ha faltado”, reconoció.

Por último, Suso quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a la afición después del duro varapalo sufrido en casa: “Creo que hemos cambiado mucho la línea del año pasado, y eso es para estar contentos. Aunque hoy no haya sido un partido vistoso, estamos trabajando muy bien para que la afición esté contenta. No vamos a ganar todos los partidos fácilmente, pero el equipo está en el camino correcto”.