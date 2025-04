El mensaje contundente de Garitano al Cádiz CF sobre su futuro

Cádiz/El Cádiz CF venció (1-0) al Sporting de Gijón el pasado viernes 25 de abril y dio el paso definitivo para amarrar la continuidad en Segunda División a falta de confirmación matemática. Con 49 puntos, está sólo uno de los 50 que en teoría son necesarios para asegurar la permanencia y además dispone de una ventaja de nueve sobre la zona de descenso a falta de cinco jornadas para el epílogo del campeonato.

Con la salvación prácticamente en el bolsillo, es inevitable pensar en la próxima temporada 2025-26 en la que Gaizka Garitano seguirá siendo el entrenador porque cuando llegó a mitad del presente curso firmó por una campaña y media. Sería una sorpresa que se produjese un relevo en el banquillo.

El técnico se muestra ilusionado porque, si no surgen contratiempos, estará al frente de la plantilla desde la pretemporada en una situación totalmente opuesta a la de ahora. No es lo mismo estar desde el inicio que llegar con la Liga en marcha, es decir, poder influir en el proyecto o encontrarse uno ya elaborado sin demasiado margen de maniobra.

Garitano está dispuesto a cumplir su contrato pero no a cualquier precio a tenor de las manifestaciones que realizó después del partido contra el cuadro asturiano. Habló en tono positivo. "Me he encontrado con muchas cosas buenas", dijo sobre los meses que lleva en el Cádiz CF. Pero quiere dar un paso más. Es consciente de que la exigencia será mayor a partir del próximo mes de agosto.

"Me gustaría acabar el año lo más arriba posible e iniciar un proyecto más a mi gusto", afirmó sin rodeos el entrenador. Palabras con mensaje, sin duda. Quiere un plantel a su medida, no como sucede en la actualidad.

"Me encantaría poder hacer el proyecto aquí porque es un equipo maravilloso para poder crecer. Tenemos que darle más a la afición", indicó el 'míster' antes de apuntar algo más que abunda en su intención.

"Tendremos que modificar cosas para que todo salga mejor", expuso el vasco sobre la próxima temporada. No entró en los movimientos que a su juicio con necesarios (el torneo aún no ha terminado) pero dejó claro que quiere intervenir. "Si soy el elegido tendré voz y voto, me imagino", soltó sobre su papel a la hora de confeccionar la plantilla. Ese "me imagino" tiene miga, puede ser un mensaje al club después de lo que sucedió en enero.

El técnico pretende que le den el sitio que le corresppnde después de que sus peticiones fuese ignoradas por el club en el mercado de invierno. Garitano solicitó entonces al menos extremo y un delantero, pero la entidad cadista no reforzó el ataque y sólo hizo dos incorporaciones para apuntalar la defensa con el central Iker Recio y el lateral izquierdo Mario Climent, operaciones con pinta de estar cocinadas desde antes de la llegada del actual técnico.

La influencia de Garitano en el último mercado fue escasa o nula, pero si se queda en el Cádiz CF quiere tener más poder de decisión para contar con un grupo de jugadores que sea de su agrado. El técnico aterrizó de emergencia y sacó al equipo del descenso sin poder llegar a la fase de ascenso. El curso venidero estará desde el minuto uno y su responsabilidad será máxima tanto en lo bueno como en la malo.