Suso, un paso más cerca del Cádiz CF

Cádiz/Cada cierto tiempo, el nombre de Jesús Fernández, más conocido por Suso, aparece como posible fichaje del Cádiz CF. Nunca ha llegado a cuajar esa posibilidad, pero esta vez si podría convertirse en realidad. A la hora de la verdad, la decisión está en manos del futbolista, que termina contrato con el Sevilla al final de la presente temporada 2024-25 y desde el pasado mes de enero es libre para definir su futuro.

A sus 31 años y después de haber militado en equipos de élite (Liverpool, Milán, Sevilla), está abierta la opción de que el jugador zurdo vuelva a Cádiz, la ciudad donde nació, y regrese al Cádiz CF, de donde salió con sólo 16 años tras sobresalir en las categorías inferiores. Su retorno, en caso de producirse, le llevaría a estrenarse con el primer equipo, un deseo que siempre ha tenido.

Su sentimiento cadista le podría hacer firmar por los amarillos. Radio Cádiz (Cadena Ser) da por hecho el fichaje para las tres o cuatro próximas campañas, aunque este periódico ha podido saber que aún no hay nada firmado y que el futbolista aún tiene que tomar una decisión entre las opciones que se le presenten para su futuro. El Cádiz CF es una de ellas y cobra fuerza, pero falta un paso más para que se haga realidad. La tierra le tira, tiene casa en la capital gaditana y está pensando en si ha llegado la hora de volver a su ciudad. La entidad cadista le abre las puertas de par en par y hay sintonía entre ambas partes porque los contactos son muy frecuentes.

Suso encara sus últimos partidos en el Sevilla, en el que ejerce este curso el papel de suplente. Ha participado en una docena de encuentros (no llega a los 300 minutos sobre el césped) con una sola titularidad. En el mercado de invierno se barajó la opción de que llegase al Cádiz CF, pero no se movió de su actual equipo, con el que ahora está centrado en amarrar la permanencia en Primera División. Lo único seguro a día de hoy es que no seguirá en el club de Nervión. Sólo falta por saber su nuevo destino, que podría ser el conjunto amarillo si las negociaciones que andan bien encaminadas culminan con la firma del contrato.