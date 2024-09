El mensaje ambicioso de Abelardo para tumbar al Cádiz CF

Rueda de prensa de Abelardo Fernández, entrenador del Cartagena que este domingo (16:15 horas) se enfrenta al Cádiz CF en el estadio Cartagonova. Todo ello en una semana muy 'caliente' por la derrota en Oviedo y la enganchada del técnico con un periodista al concluir el partido.

"Quería pedir disculpas por mi rueda de prensa en Oviedo. Hablé con Juan Pedro por teléfono, pedí disculpas al club y solo me queda pedir disculpas a la afición. No estuve acertado, me equivoqué, soy humano y prometo que no volverá a suceder. Mi objetivo, el del club y el de la afición, que es el patrimonio del club, es llevar al Cartagena lo más arriba posible y en eso trabajo cada día. A ver si ya a partir de mañana, con una victoria y estando todos unidos".

Entrando en materia sobre lo que le aguarda a su equipo, indicó que "no tenemos que mirar el nivel del Cádiz y salir a 'full', a cañón, sabiendo que jugamos en casa y aquí debemos sacar la mayor cantidad de puntos". Abelardo se esfuerza por conseguir un Cartagena "competitivo, valiente y vertical, eso es lo que quiero ver; un equipo que tenga esa ambición de estar siempre en la portería rival".

El arranque de Liga es malo, con 3 puntos de 15 posibles, y el técnico del rival del Cádiz CF espera que cambie la tendencia con la ayuda de la masa social. "La afición siempre está ahí, vayamos donde vayamos veo gente con la camiseta del Cartagena. La gente está con el equipo y nos apoyarán a tope, pero nosotros sí que es verdad que tenemos que incentivar a la gente, que se nos vea un equipo con ganas en las disputas, en el uno contra uno ser agresivos... Espero a un equipo agresivo, ambicioso".

Valorando detalles de su equipo y de posibles variaciones, dejó la puerta abierta a la entrada de Pocho Román y Hugo González, los dos únicos que de momento no han sido titulares en el Cartagena. "Igual mañana alguno de ellos es titular, pero pueden entrar en cualquier momento. Están entrenando muy bien, son dos chicos jóvenes y les falta un poco el tono físico y pueden entrar en cualquier momento. Fueron los últimos en llegar y seguro que van a participar", finalizaba el entrenador asturiano.