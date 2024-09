Paco López reconoce que el Cádiz CF está empezando de cero

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, de cara al encuentro en Cartagena este domingo 22 de septiembre. El preparador del equipo amarillo ha repasado la actualidad de su plantilla y las sensaciones después del empate ante el Racing de Ferrol (0-0).

En cuanto al punto ante el conjunto gallego, tras una semana de análisis explica que "hablo de mejora en mi mensaje y no hablo de ganar". "Les veo entrenar y confío mucho en los jugadores. Nos gustaría en estas cinco jornadas haber tenido mejores resultados y mejor juego. Pero lo que me transmite el equipo me hace ser optimista. El equipo viene de donde viene y tiene que mejorar", añadiendo una curiosa reflexión: "Siento que la pretemporada apenas nos ha valido para asentar conceptos del juego. No sabíamos qué jugadores se iban a quedar, quién iba a salir y eso ha retrasado el hecho de asimilar conceptos. Pero esto no para y nos tenemos que poner las pilas y exigirnos. Soy optimista porque les veo trabajar y tienen fe y confianza en lo que estamos haciendo. Hay que ser más continuos en el rendimiento".

A vueltas con la segunda parte contra el Racing de Ferrol. "Dimos un paso más hacia atrás y el Racing fue mucho más atrevido. No estuvimos finos con balón y no nos dio consistencia. Se juntó el paso atrás y no estar fino. Llegábamos tarde a la presión y nos apareció la prisa. Es cierto que teníamos poco recurso de desborde por fuera. Casi toda la gente era de jugar por dentro. Pero, no obstante, debemos tener recursos para solucionar mejor las cosas. Debimos ser más precisos en los pases".

El bajón en la recuperación de balones. "Se juntaron varias cosas. Aparte de la recuperación de balón, en la primera parte tuvimos mejor salida de balón, pero en la segunda nos faltaron ambas cosas. Hay que mantener durante todo el partido un nivel alto de concentración, de activación y energía. Habrá rivales que te pueden someter por momentos, pero no perder la concentración. En Castellón pasó todo lo contrario. Y este pasado partido en el descanso salieron del vestuario muy enchufados para hacerlo igual".

El partido que espera en Cartagena. "Analizamos cada rival y veo su potencial y sus cosas menos buenas. Pierde en Burgos, pierde en casa con el Zaragoza y ese partido no lo merece perder. Luego gana en Elda y en el último partido ante el Levante tiene ocasiones para ponerse por delante. Es otro buen equipo, con jugadores que llevan muchos partidos en Segunda. Querrá hacer las cosas bien y dar una alegría a su afición. No sé cómo estará Abelardo, pero sé lo que da al equipo".

Sensaciones de la división de plata después de cinco jornadas. ¿Le sorprende algo? "La igualdad que existe. La cantidad de resultados imprevisibles para los demás. Los favoritismos este año no van a valer para nada. Se trata de hacer las cosas bien, luchar y ser un equipo de verdad. Y la ilusión no puede faltar. No nos va a contaminar un resultado", agregando que "lo que más me ilusiona es como veo entrenar a los jugadores". "El nivel de implicación y compromiso. Creen en lo que se trabaja, en lo que hacemos. Hay que ser optimistas y positivos a la fuerza. Es lo que me hace tener ilusión".