El enfado del entrenador del Cádiz CF: "Lo cierto es que debemos darle una vuelta a esto"

Dos partidos de sanción debe cumplir el entrenador del Cádiz CF, Paco López, como consecuencia de su expulsión contra el Racing de Ferrol. Una tarjeta roja no mostrada porque la acción tuvo lugar al concluir el partido en un saque de esquina a favor de los amarillos que el colegiado no dejó sacar.

El reponsable de la plantilla cadista fue cuestionado este viernes por la acción. "Es mi primera expulsión en el fútbol profesional. Me expulsa y me ponen dos partidos porque alzo el brazo y le digo "venga ya", por no dejarnos sacar el córner y me voy. Me parece muy injusto. He hablado con quien debía hablar. Lo asumo, no me queda otra. Lo cierto es que debemos darle una vuelta a esto. No tiene sentido".

El malestar de Paco López es evidente con la decisión del árbitro de reflejar en el acta esa expulsión, tras ser comunicada, pero se denota mayor enfado al ver que la sanción se eleva a dos encuentros, con lo que supone para un técnico no poder estar en el banquillo. Las palabras del valenciano muestran que ha movido sus hilos para hacer llegar la situación en forma de queja, si bien para su desgracia los duelos contra el Cartagena y el Eldense (sábado 28 de septiembre) los tendrá que seguir alejado del banquillo.