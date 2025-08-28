El mejor futbolista de la Real Sociedad B no podrá jugar contra el Cádiz CF

La Real Sociedad B será el rival del Cádiz CF en la primera cita de los amarillos del mes de septiembre (el domingo día 7), enmarcada dentro de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. El filial donostiarra suma tres puntos de seis y en el tercer capítulo ejerce de local frente al Almería antes de ser de nuevo anfitrión ante el conjunto gaditano.

El entrenador del filial de la Real Sociedad, Jon Ansotegi, ve en el encuentro de este viernes ante el Almería como "una oportunidad de demostrar que el equipo puede ser competitivo contra cualquier rival de Segunda División".

El técnico de Berriatua destacó en rueda de prensa que quieren enfrentarse a rivales de nivel, "y está claro que el partido de va a ser ante un equipo que tiene muchísimo nivel", de ahí que a sus jugadores les pida atrevimiento y "que no tengan miedo a fallar".

Los clubes se encuentran ahora inmersos en los últimos días del mercado de fichajes, aunque Ansotegi declaró no saber si podría darse algún fichaje más para el Sanse aparte de Kazunari Kita. "Por nuestra parte no ha habido ninguna petición" para reforzar la plantilla, ha aclarado.

Preguntado por la llamada de Job Ochieng con la selección de Kenia, que le hará perderse el encuentro ante el Cádiz CF, el técnico del Sanse lo valoró como una noticia positiva, ya que este tipo de situaciones demuestran que los jugadores "están en el buen camino de algún día jugar en el primer equipo" de la Real Sociedad. Ochieng es el autor del único gol que lleva el equipo vasco en dos jornadas.

En el repaso a la enfermería, cabe destacar el regreso de Jon Balda a la convocatoria tras superar unos problemas físicos. "Ha entrenado con el equipo y cada día tiene más ritmo", por lo que "mañana estará disponible".

Por contra, Iñaki Rupérez apunta a quedarse a la sombra durante un tiempo, que podría ser incluso de dos o tres meses, aunque Ansotegi aseguró que no posee información concreta, más allá de que no ha empezado a entrenar por sufrir "alguna molestia en la rodilla".