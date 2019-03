"Ha sido muy malo por nuestra parte"

Con cara de pocos amigos y bastante molesto por lo acontecido, el entrenador del Cádiz no ha puesto paños calientes a lo que ha sucedido esta tarde en el Ramón de Carranza. "No sé si ha sido el viento o la calidad, pero ha sido un partido muy malo por nuestra parte. Lo que es malo no tiene argumentos... Hemos fallado los pases, queríamos sacar todo jugado y no salía nada. Hacía tiempo que no veía un partido tan mal jugado".

Álvaro Cervera ha añadido que "la sensación es que te podían ganar y es lo mismo de lo que venimos arrastrando en las últimas semanas". "El equipo ha jugado mal al margen de que se le pida que ascienda. Con muy poco que concedemos nos hacen gol y por eso tenemos que limitar las ocasiones del contrario", añadiendo que "no hemos merecido marcar y hemos sido malos con y sin balón".

El técnico ha aclarado que el hecho de haber atado la permanencia hace algunas semanas no ha cambiado nada. "El equipo ha llegado hasta aquí y mi idea es la misma. Pero la idea no cala y jugamos a otra cosa. Así no auguro un futuro fructífero. Pero aquí estoy yo para cambiarlo. El concepto del Cádiz para ser mejor es otro. Cuanto más balón, menos peligro se hace. Esto hay que cambiarlo y si es sicológico, lo cambiaremos. Hacía tiempo que un equipo que yo entreno lo veía jugar tan mal".