El Mallorca, otro rival directo que se le escapa al Cádiz CF

No ha sido un buen fin de semana para el Cádiz CF. La 27ª jornada de Liga causa efectos colaterales en un equipo que ahora ve la permanencia aún más lejos que antes.

La cosa empieza a ponerse bastante fea. Y eso que el Cádiz CF no perdió en Vallecas. Pero tampoco ganó. Se quedó cortó con el empate y esta vez el gol en el tiempo de prolongación de Javi Hernández no tuvo sabor a victoria. Ese es el problema, que no gana y sus rivales directos lo hacen aunque sea de vez en cuando.

La realidad se vuelve muy complicada. La continuidad de los amarillos en la máxima categoría del fútbol español pende de un hilo. Sólo hay un adversario que aún no se ha escapado del todo, aunque tampoco es que esté muy cerca.

La cuestión es que el Cádiz CF estaba a tres puntos de la salvación la pasada jornada y después de la 27ª se queda a cinco. Un paso más hacia el pozo.

El Mallorca se impuso por la mínima al Girona (1-0) el domingo por la tarde y deja de ser un rival directo porque con 27 puntos tiene nada menos que ocho más que un Cádiz CF que comprueba con inquietud cómo se escapan los demás.

El cuadro gaditano ocupa una semana más la 18ª posición (la que abre la zona de descenso) con 19 puntos. El Celta marca la frontera de la permanencia en la 17ª plaza con 24 y además con el goal average general a favor tras empatar ambos el particular.

El Rayo Vallecano reside en la 16ª aunque a una distancia lejana distancia de siete puntos con 26. Sevilla (14º) y Mallorca (15º) no fallaron y respiran con 27.

Tiene que hilar muy fino el Cádiz CF en las once jornadas que restan hasta final del campeonato para poder tener opciones de mantenerse en Primera División. Antes dependía de sí mismo. Ahora tiene que ganar (suma 23 partidos seguidos sin hacerlo) y además que lo hagan bastante mal el Celta o el Rayo.

El equipo entrenado por Mauricio Pellegrino es un claro candidato al descenso del que sólo se librará con una espectacular recta final. Difícil, pero no imposible.