El malestar de un ex del Cádiz CF con Vizcaíno y Cervera

Casi cinco años después de verse obligado a abandonar el Cádiz CF por la puerta de atrás, José Manuel Jurado ha vuelto a hablar de su fallido periplo en el conjunto amarillo. Logró el ascenso a Primera, pero su papel fue muy secundario en contra de lo esperado tras su fichaje.

El futbolista sanluqueño ha repasado su ciclo vestido de amarillo desde la crítica y el malestar por una operación que, de alguna manera, provocó su anticipada retirada del fútbol. Jurado echa la vista atrás para recordar los acontecimientos que le llevaron al entonces Ramón de Carranza. "Venía de muchos años en el extranjero y luego llegué al Cádiz. Las cosas ahí no surgieron bien ni como esperábamos y ya luego salir de ahí a otro sitio me costó mucho. Estaba cerca de la familia, de los niños... y ahí lo dejé. Pensé en seguir en Segunda aquí en España, pero me costó mucho alejarme de los niños otra vez", relata en una entrevista a El Desmarque.

Jurado formó parte de aquella plantilla del Cádiz CF que alcanzó el logro de ascender a la élite, aunque el mediapunta jugó muy poco. Participó aquel curso en 15 encuentros, aunque solo cuatro como titular. No tuvo ocasión de hacer gol.

Cuando se produjo un ascenso tardío al parar la competición debido a la pandemia, la historia empezó a cambiar para mal en el caso del sanluqueño. "Acabó aquella temporada que subimos a Primera, y al empezar la pretemporada, el entrenador (Álvaro Cervera) parece que no contaba mucho conmigo", explica el ya ex futbolista, que no entiende la causa por la que no le dijeron claramente lo que pasaba. "Nadie llegó a decirme nada, ni entrenador ni presidente (Manuel Vizcaíno), nadie se atrevió a decirme nada. Y empezaron a apartarme del equipo, no sabía por qué, supongo que era porque no contaban conmigo".

El dolor sigue presente en el ex del Cádiz CF a la hora de responsabilizar a aquellos que él entiende que le perjudicaron en su etapa en el conjunto gaditano. "Me tocó un entrenador que no le gustaba mucho el fútbol, le gustaba más el correr y otro tipo de fútbol que no es el mío. No entiendo tanto interés en ficharme, digamos del presidente, porque fue el que me buscó y si había un entrenador con el que no iban mis cualidades... pero bueno, así son las cosas y así es el fútbol, hay que aceptarlo y ya está".

José Manuel Jurado tiene ese malestar un lustro después de tener que abandonar el Cádiz CF, entidad con la que firmó un contrato de tres temporadas aunque sólo pudo cumplir una porque no entraba en los planes de los dirigentes una vez que se produjo el ascenso.