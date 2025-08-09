Maldini: "El Trofeo Carranza es la 'Champions' gaditana"

Cádiz CF y Córdoba se enfrentan en la 71º edición del Trofeo Ramón de Carranza, cuyo acto de presentación ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y fue presidido por el alcalde de la ciudad, Bruno García, y el concejal de Deportes, Carlos Lucero. En un marco incomparable, destacaron la presencia de la monumental copa de campeón y la de segundo clasificado. Igualmente fueron testigos de las palabras de Julio Maldonado 'Maldini' la delegada del Gobierno, Blanca Flores, representantes del Cádiz CF encabezados por Pepe Mata -de nuevo la ausencia de Manuel Vizcaíno-, y leyendas del club como Pepe Mejías o Superpaco.

El acto comenzó con un emotivo discurso del concejal de Deportes, Carlos Lucero, sobre la historia y el significado del Trofeo Carranza, describiéndolo como una cita sagrada de cada verano, un momento familiar y lleno de recuerdos.

Antes de la intervención de Madini como presentador, se dio a conocer el cartel oficial del torneo, de lo que se encargó el alcalde. Posteriormente, el concejal de deportes presentó al pregonero y le cedió la palabra.

El periodista deportivo afirmó que para él era un honor ser pregonero, calificando el Carranza como "la Champions gaditana" y un verdadero privilegio ganarlo. "No soy de Cádiz, pero aquí me encuentro como en casa. Siempre digo que en esta ciudad la gente es feliz desde que nace", comentaba Maldini.

Como no podía ser de otra manera, hizo referencia a Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco' como un segundo padre y dio el lugar que merece a la definición del Carranza como "el Trofeo de los trofeos". Compartió sus mejores recuerdos del Nuevo Mirandilla -antiguo estadio Carranza-, como las peculiares porterías del campo, el gol de Kiko Narváez al Zaragoza -para evitar el descenso del Cádiz CF a Segunda en 1991-, el debut de Robinho o el 'caso Cheryshev'. No quiso dejar pasar la ocasión para recordar a su compañero de retransmisiones y cadista Michael Robinson, con quien vivió muchos de ellos.

Durante su discurso, resaltó la identidad única del Trofeo, de los jugadores y equipos emblemáticos que lo han disputado, así como de la afición cadista, con un guiño especial a Macarty, "el primero en poner de moda vestir con la camiseta amarilla". Mencionó a leyendas del fútbol como Pelé, quien dijo: "No me quiero retirar sin jugar el Carranza". Además, Maldini agregó que Maradona nunca llegó a disputarlo pero sí lo hicieron estrellas del fútbol mundial como Passarella o Cruyff. Mencionó momentos históricos del torneo como la final del año 1962 entre Barcelona y Zaragoza, decidida en penaltis, y destacó: "Es un torneo con un prestigio mundial".

Durante su discurso, el periodista rompió el protocolo y se desabrochó la camisa para lucir la camiseta del Cádiz CF. Tuvo palabras para el presidente, Manuel Vizcaíno, a quien le reconocía su labor para que se siga llevando a cabo el Trofeo Carranza. "Si este trofeo sigue siendo lo que es, es gracias a él". "Es absolutamente fundamental en el presente del club".

Tras finalizar el pregón, tomó la palabra Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba, quien agradeció la invitación al Trofeo. "Para el Córdoba es una grandísima ilusión, es mucho más que un partido amistoso. Cuando llegó la invitación, cambiamos la organización de nuestra pretemporada", comentaba. También recordó que, hace tres años, cuando se recuperó el trofeo veraniego Puertas de Córdoba, el Cádiz CF fue el primer equipo en disputarlo. Añadió que "el Trofeo Carranza sigue vivo y es un homenaje al fútbol andaluz".

El acto concluyó con las palabras del alcalde, Bruno García, quien agradeció a todas las personas que hacen posible que el Trofeo Carranza continúe celebrándose, así como al pregonero por sus emotivas palabras hacia la ciudad y los gaditanos.