Cádiz CF: Turno para Maldini con la presentación del Trofeo Carranza

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz acogerá este sábado, día 9 de agosto (12:00 horas), el acto de presentación de la presente edición del Trofeo Ramón de Carranza. Una cita en la que el periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini' será el encargado de poner voz a clásico en el verano futbolístico gaditano.

La elección de este año, por parte del Cádiz CF, corresponde a un informador experto en el fútbol a nivel mundial, un auténtico amante del deporte rey que será un nido de datos y detalles que estarán muy presentes en su intervención. Maldini se distingue por aportar su visión más completa de cualquier partido, equipo o jugador.

Tradicionalmente la puesta de largo del Trofeo Ramón de Carranza cuenta con la presencia de las principales autoridades de la ciudad con el alcalde a la cabeza. Los presidentes de los clubes participantes y decenas de cadistas y curiosos que no se quieren perder el anuncio del evento y su cartel se suelen dar cita en el corazón del Ayuntamiento de Cádiz.

Hay que tener presente que Maldini es un clásico en la costa gaditana, donde veranea y comparte muchos momentos durante el año. Junto a la familia Ruiz Girón, es habitual verle disfrutar de un paraíso de la gastronomía como el restaurante Timón de Roche, donde tanto Paco Timón como Pepe y el mítico Superpaco le reciben con las puertas abiertas.