Las malas cifras del Cádiz CF con Pellegrino y sus decisiones extrañas

El cambio de entrenador en el Cádiz CF no tiene el más mínimo efecto al menos de momento. El pésimo recorrido del equipo obligó al club a despedir a Sergio González después de 17 partidos consecutivos sin ganar, ubicado en zona de descenso y con evidentes dificultades para conservar su plaza en la máxima categoría del fútbol español.

La entidad cadista depositó su confianza en Mauricio Pellegrino para sacar del pozo a un equipo que estaba y continúa hundido. Su irrupción fue esperanzadora con aquellos dos empates (un par de 0-0) contra el Athletic de Bilbao y el Villarreal que se convirtieron en un espejismo antes de toparse con la cruda realidad que suponen las dos derrotas seguidas frente al Betis (0-2) y Osasuna (2-0).

Las cifras relevan que el Cádiz CF no reacciona con el nuevo técnico. La vida sigue igual. El balance con Pellegrino no puede ser más desalentador: sólo dos puntos de 12 en cuatro encuentros, con cero goles a favor y cuatro en contra. La consecuencia es la constante ocupación de la 18ª posición, en la franja del descenso.

Los números, demoledores, reflejan que el problema del cuadro gaditano no radica en quién ejerce el cargo de entrenador sino en las visibles limitaciones de una plantilla que una semana tras otra se empeña en demostrar que no está a la altura de la exigencia de la Primera División.

El nuevo técnico no halla la fórmula para revertir la situación. De hecho, empieza a tocar teclas que no funcionan. Un especie de soluciones aleatorias que no van a ninguna parte. Colocar a Jorge Meré como lateral derecho en El Sadar y Joseba Zaldua como medio en el costado derecho pareció un excentricidad. Futbolistas fijos desde su llegada pasan de la titularidad a no jugar como Iza Carcelén y Rubén Sobrino. El técnico busca pero de momento no encuentra arreglo.

El nuevo inquilino del banquillo da la impresión de tomar medidas ya a la desesperada a ver si le sala cara. De momento todo es cruz. La duda es si Pellegrino sabía realmente dónde se metía a la hora de hacerse cargo del Cádiz CF.

Después de cuatro capítulos, no es capaz de propiciar la reacción. Habla de mejorar pero esa mejoría, leve al principio, queda solapada por resultados que demuestran la caída de libre de un equipo instalado en una crisis permanente (más de cinco meses sin ganar), incapaz de hacer un gol y arrastrado por una fuerte corriente que le conduce a Segunda salvo que produzca un giro radical en las próximas jornada. Lo único positivo es que aún está con vida no gracias al Cádiz CF sino a otros rivales que tampoco están dando la talla.