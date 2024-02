El Barcelona evita que la situación del Cádiz CF sea aún peor

Para no perder costumbre, el Cádiz CF no hizo los deberes y perdió (2-0) en el terreno de Osasuna el sábado 17 de febrero. El conjunto amarillo no le gana a nadie en los últimos cinco meses y pico hasta el extremo de encadenas nada menos que 21 encuentros consecutivos sin una victoria. La situación es límite.

Como el Cádiz CF no es capaz de hacer su tarea, pretende que se la hagan los demás. Alguna vez tendrá que hacerla por sí mismo. Una vez consumado el varapalo en El Sadar, el universo cadista estaba muy pendiente del duelo entre el Celta de Vigo y el Barcelona que se disputaba en Balaídos.

El cuadro gallego es el rival directo que marca la línea de la permanencia. Antes de medirse a los azulgranas, el Cádiz CF tenía tres puntos menos que el Celta (17 frente a 20). A los amarillos les interesaba una derrota de los vigueses para mantener la distancia.

El Barcelona no está para tirar cohetes, pero logró el triunfo 'in extremis' con un gol de penalti en el minuto 96 que Lewandowski falló en primera instancia pero marcó en el segundo intento (se tuvo que repetir el lanzamiento porque el portero se había adelantado en el primero).

El equipo de Xavi Hernández venció 1-2 y de pasó le echó un gran cable a un Cádiz CF que tiene la suerte de que otros conjuntos le mantengan con vida. Los amarillos continúan en la 18ª posición con 17 puntos y los gallegos en la 17ª con 20. La semana pasado fue el Getafe el que echó una mano y ahora es el Barcelona. Ahora le toca a los de Pellegrino dar un paso al frente.

Casualidades del destino, el Cádiz CF y el Celta se enfrentan en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 25 de febrero en lo que puede ser considerado con una auténtica final. Si los locales ganan de una vez por todas, saldrán del descenso porque también ganarán el goal average particular al Celta (empataron a uno en la primera vuelta).