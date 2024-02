Iván Alejo refleja el hundimiento del Cádiz CF

El Cádiz CF sigue en caída libre y cada vez está más lejos ese 1 de septiembre como la última vez que conoció la palabra "ganar". El equipo amarillo no reacciona con el cambio de entrenador y parece no haber tocado fondo. Iván Alejo habló al acabar el encuentro en El Sadar (2-0), pero le faltó llorar al no tener palabras para exponer lo que sucede.

"No sé qué decir... Desde el 1 de septiembre estamos sin ganar... No puedo decir más. Hay que pedir perdón a la afición y a nuestras familias porque estamos fallando y por mucha explicación que queramos buscar, no la tiene lo que nos está sucediendo", apuntaba muy 'tocado' el extremo vallisoletano.

Análisis del choque, con mejores sensaciones hasta el descanso. "Hemos hecho una buena primera parte con dos o tres ocasiones claras, pero ellos en dos zarpazos nos han superado. Tienen a un delantero como Budimir y ha sido clave".

El extremo del Cádiz CF mira al futuro tratando de levantar el ánimo. "La vida es caerse y levantarse, esto es así. No puedo decir más, sobran las palabras en estos momentos. Seguimos cometiendo errores... Quedan partidos y ahora tenemos una final contra el Celta, Hay que dar la cara y ganar porque está en juego el pan de nuestras familias".