El Málaga quiere pescar en el río revuelto del Cádiz CF

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del derbi entre el Cádiz CF y el Málaga CF: "Nos medimos a un rival tipo Granada o Almería con el 80% de plantilla de Primera. Excepto Matos y Ontiveros, que los tuvimos aquí, el once del otro día eran todos del año pasado. Los equipos que vienen de descender tienen esa presión de estar arriba. Tenemos que tener los pies en la tierra. Cuentan con jugadores, plantilla y entrenador con gran experiencia, como Paco López ha demostrado en su carrera. Tenemos que estar en alerta, nosotros hemos vivido situaciones así cuando no hay química entre afición, plantilla y cuerpo técnico. Un contexto que nos llevará al límite. Tenemos que intentar hacer lo del otro día ante el Deportivo pero siendo más eficaces y ser nosotros mismos, que lo estamos haciendo salvo ante el Elche".

Sin tirar cohetes, el que fuera jugador del Cádiz CF en los años 90 mostró cierta satisfacción: "Creo que estamos compitiendo muy bien, con ciertos matices. Somos nuevos en Segunda, estamos compitiendo bien pero nos faltan ciertos detalles. Nos hace falta una victoria pero es la complejidad de la categoría. Ganas y estás peleando por el ascenso, pierdes y están en dificultades… Esta semana el rival se ha preparado para conseguir los puntos delante de su público. Tengo empatía con esas situaciones. Tenemos que poner la misma rabia e intensidad que ellos. Debemos ser más precisos en la última zona".

El Cádiz que espera Pellicer

"Espero un equipo muy agreviso en la presión, es el que más centra de la categoría. Tiene un ADN de intesidad, centros, segunda jugada. Talento en la última zona como Javi Ontiveros, que está jugando y siendo un poco un faro de ellos en ataque. Chris Ramos es peligroso con espacios dentro y fuera de área. Cualquier pérdida se puede volver en tu contra, cualquier metro que des de ventaja al rival se te puede complicar. Intentar ser protagonistas y jugar en campo rival, tener balón para que aparezcan grietas en el rival, incertidumbre. Los duelos uno contra uno van a ser muy importantes y tratar de hacerles daño con superioridad en zonas que pensamos".

Sigue viendo que la categoría ha elevado su nivel. "Es repetitivo pero es la Segunda más dura de todos los años. La diferencia de puntos entre una posición y otra es mínima. Los proyectos los estabilizan los resultados pero a veces es el cómo y el por qué de cómo están los equipos. Tu sello de identidad no hay que cambiarlo, eso es lo que nos va a marcar en este maratón. El día que no estás preparado cualquier equipo te puede retratar y nosotros retratar a cualquier equipo si no nos respeta. La charla motivadora es que el año pasado nos quedamos en el mismo hotel pero íbamos a San Fernando. Y este al Nuevo Mirandilla. Miren la diferencia".

En los partidos del Cádiz CF suele haber goles en ambas porterías. "Cada partido estás en interrogante. Durante la semana tienes una idea pero luego empieza el partido. El Deportivo-Málaga fue espectacular y acabó 0-0. Siempre hay incertidumbre, pero hay que saber manejarse en cualquier situación, ser eficaces en cada registro. Importante cómo te manejas cuando marcas o encajas. Momentos importantes emocionalmente. Hay que estar en alerta sea como sea el resultado", contó Pellicer.

De Ontiveros, Matos y Luis Hernández. "Tengo muy buen recuerdo de ellos. Matos, en el año de los locos, de la 18 fichas, entrenó un día y jugó en Castellón. Y lo dio todo. A Javi lo he tendio en la cantera, me he peleado con él, tiene un talento descomunal, dio un rendimiento espectacular en el juvenil, dejó dinero en el club... luego ya no sé lo que pasó porque yo no estaba. Luis fue a Tenerife y Castellón estando en el ERE por si necesitábamos jugador con ficha profesional. Estimo a todos, les deseo lo mejor después del partido, como al Cádiz", contó Pellicer.