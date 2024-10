Paco López se aferra a la esperanza como técnico del Cádiz CF

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, en la previa del derbi andaluz contra el Málaga, que se disputa este sábado 12 de octubre a las 18:30 horas en el Nuevo Mirandilla.

Situación anímica de la plantilla. "Tratamos de que las semanas sean buenas porque no hay otro camino. Incidir en los errores como grupo no nos beneficia. Es verdad que no terminamos de arrancar con resultados y como estamos viendo también a nivel de juego. Es un reto tener que superarnos. Toca remar todos hacia adelante. Ese es el sentimiento que hay dentro. Tenemos la fe y la confianza de poder darle la vuelta".

Cambios de sistemas y pruebas. "Esto lo entiendo como un equipo. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en función del rol que te toca. Tenemos que sacarlo todos juntos. En ello estamos. No paramos de trabajar e incidir en las cosas que debemos mejorar. Este equipo tiene mucho más fútbol de lo que ha demostrado. Hay que aceptar y convivir con las críticas y la presión, pero no ayuda ver las cosas desde el lado negativo. Vemos que el trabajo no llega para hacer buenos resultados, por lo que hay que hacer un trabajo excelente".

Nivel del Cádiz CF. "Los contextos son diferentes. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a tratar de encontrar el término medio que nos dé el mejor nivel de los futbolistas. No sabemos si es por el nivel de los futbolistas o que a nivel colectivo no acabamos de encontrarnos. Entiendo que existan esas dudas. A nosotros nos beneficia ir a la raíz del problema".

La forma de jugar es muy distinta al pasado. "A nadie se le escapa que los últimos años del Cádiz en Primera ha vivido un contexto de estar por detras del balón, de defender, de rivales que podían ser superiores con balón... Y es lo que vivía el Cádiz en Primera. En Segunda, debemos llevar la iniciativa, presionar más alto y no esperar, y todo eso estos jugadores no lo vivían. No es excusa, es una realidad de lo que estamos viviendo. Estoy convencido que vamos a ser mejor de lo que estamos siendo", relataba Paco López.

Cuál es el problema del equipo. "Esto es muy largo. No hay una razón o argumentos. Hay varios. Como las cosas no salen, puede dar la sensación que no es. Desde dentro, debemos seguir insistiendo. Hay muchos aspectos y factores que influyen en el rendimiento de un futbolista y un equipo".

La obligación de ganar es máxima. "Creemos que tenemos capacidad para ganar pero depende de muchos factores. Todo lo que depende de nosotros lo vamos a poner para poder dar una alegría a esta afición. No te puedes ir al ganar como sea. Esa frase me parece vacía de contenido. Para ganar, hay que hacer las cosas bien. Y ponemos el foco en las cosas que tenemos que hacer bien para ganar".

El rival de esta jornada. "Espero el equipo que he visto hasta ahora. Un Málaga con mucho atrevimiento e ilusión. Este tipo de equipos vienen sabiendo que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Va a ser un equipo peligrosísimo. Con un entrenador que lleva muchos años en dos etapas y que conoce bien a los jugadores. Pero como todos los equipos, también tiene sus debilidades, pero el principal problema seguimos siendo nosotros".

Se le cuestionó por los automatismos del Cádiz CF. "Para mí, automatismos es tener tres o cuatro jugadas ensayadas. Este juego está lleno de incertidumbre e imprevistos. Por mucho automatismo que quieras crear... Una cosa es automatismo y otra es orden colectivo. Este equipo tiene una identidad, una forma de jugar. Otra cosa es que lo ejecute mejor o peor. Llevo muchos años en esto. Hay plan, hay identidad, hay información del rival... Trabajamos para que el futbolista entienda mejor el juego. Es una evidencia que debemos mejorar".

Un exigente mes de octubre con la Copa del Rey. "Cuando llegue la semana, hablaremos del partido de Copa. Lo que queremos y quiere el equipo que cuanto más partidos pues mejor. Tenemos una plantilla amplia. Nos preparamos para eso. Hoy el entrenamiento ha sido magnífico y más confianza no me puede dar", finalizaba.