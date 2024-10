La paciencia del Cádiz CF con los entrenadores

El Cádiz CF está firmando un pésimo comienzo de tempotada 2024-25 como así refleja su baja ubicación en la clasificación. Ocupa el 18 º puesto a sólo uno de la zona de descenso, de la que le separa un único punto. Ha sumado 9 de 24 en ocho capítulos de Liga con más derrotas (tres) que victorias (dos).

La dinámica negativa colocal en una situación delicada a Paco López. Es norma no escrita en el complejo mundo del balompié que los entrenadores dependen de los resultados que ahora mismo son adversos para el conjunto amarillo, atascado después de enlazar por primera vez esta campaña dos varapalos consecutivos. El preparador cadista no consigue de momento que funcione un conjunto que sobre todo presenta carencias defensivas.

Los marcadores no son los esperados ni tampoco las sensaciones de un equipo que no termina de arrancar. Hay una lógica preocupación en el vestuario y también las oficinas del club pero a la vez determinación para dar la vuelta a la tortilla en próximas fechas. El objetivo es dar un giro y entrar en una buena racha que permita escalar posiciones en la tabla y aporte algo de tranquilidad.

El club mantiene su confianza en el técnico a la espera de resultados positivos que, eso sí, no deben tardar en llegar con cierta cierta regularidad. Si algo ha demostrado el presidente, Manuel Vizcaíno, en los últimos años es tener paciencia con los entrenadores. Los antecedentes no hacen pensar en una pronta medida drástica, aunque cada época es diferente y las circunstancias no son las mismas.

Se han producido situaciones más complicadas que las de ahora y el club aguantó el tirón sin mover el banquillo. En la temporada 2016-17, nada más subir de Segunda B, el Cádiz CF llevaba 8 puntos tras ocho partidos (unos menos que en la actualidad) y pasó tres jornadas (novena, décima y undécima) en zona de descenso. Cuando parecía que Álvaro Cervera estaba contra las cuerdas, el equipo ganó 1-2 en Lugo en el 12º episodio, enderezó el rumbo y acabó el campeonato en el quinto puesto que le valió para disputar la fase de ascenso.

En la campaña 2018-19, la trayectoria era aún peor en las ocho jornadas iniciales con sólo 7 puntos que de nuevo pusieron en la picota a Cervera. En la novena, el Cádiz CF perdió 2-1 en el campo del Extremadura y pasó a zona de descenso. En aquella ocasión, el máximo responsable del club volvió a mantener su confianza en el míster y poco después el equipo encadenó seis victorias seguidas hasta acabar en la séptima plaza.

En la 2021-22, con los amarillos en Primera, el presidente sí decidió destituir a Cervera cuando la situación se volvió insostenible, con siete encuentros seguidos sin ganar y cinco jornadas sin respiro en zona de descenso. El relevo se produjo tras el vigésimo partido con la llegada de Sergio González.

Tras la milagrosa salvación en el último capítulo, el técnico catalán continuó al frente en el curso 2022-23 que arrancó con cinco derrotas seguidas y un solo triunfo en las once jornadas iniciales. Vizcaíno no cayó en la tentación del despido y mantuvo a Sergio, quien de nuevo logró la permanencia.

En el ejercicio 2023-24, el presidente apuró al máximo hasta que decidió prescindir del entrenador después de sumar 17 partidos de Liga seguidos sin ganar (entre la quinta y la 21ª jornada) con el Cádiz CF en zona de descenso. Llegó Mauricio Pellegrino, aunque el equipo bajó a Segunda.